El sátrapa narcisista y megalómano

Sánchez no tiene vergüenza. Sólo tiene egolatría; ni siquiera egoísmo. Quienes le siguen de cerca, no lo siguen por ideología. Sánchez no tiene ideología. Sólo tiene Sancheza. Quienes le siguen fingen tener ideología, pero sólo tienen egoísmo: cargo, sueldo y poder. Cuando el socialismo se alía con el comunismo, es absorbido por éste, indefectiblemente. El comunismo engulle y hace carne de su carne al socialismo. Es lo que está pasando en España. Sánchez vende España a cambio de más tiempo en el poder, hasta llegar a cumplir sus planes de proseguir una legislatura más, que aboque en la República Federal, y luego en las soberanías absolutas periféricas. Para ese entonces, él será presidente de la República de lo que quede. Tal es su sueño húmedo.

Ahora baraja alternativas, tales como inflar el censo con nacionalizaciones, controlar el cómputo electoral con lNDRA, y gobernar el voto por correo desde la institución pública de dicho ámbito. Ya ha colonizado, con tezanitos, todas las instituciones funcionales del Estado, y persigue la instancia judicial. Todo habrá de estar sometido al soviet sanchista. Todo. Lo consigue con una mayoría Frankenstein, que tiene objetivos no sólo diversos, sino encontrados. Sánchez ha convertido el interés del Estado en su interés personal. Luego del Tribunal Constitucional, y por supuesto, del Tribunal Supremo, Sánchez quiere quitarse de en medio al rey, a la institución monárquica. La causa última no es ponerse él mismo de Jefe del Estado, como presidente de la que sería efímera República Federal Española, sino porque no soporta que exista un estamento del Estado por encima de él. Incluso desearía instaurar dinastía. Hablo en serio. Su megalomanía no conoce límites. Y ser Jefe del Estado con plazo terminal lo llevaría mal. ¿Cómo se para a este psicópata del poder? ¿No hay una conjunción legal, estelar y salvadora de Rey y altos estamentos judiciales para poder actuar en legalidad? Hay cosas que no se deben poder hacer con la mitad más uno de los escaños. La continuidad democrática del país no contempla saltos irreversibles que dejen a la sociedad de manos atadas para poder continuar con el mínimo de estabilidad tras el cambio. Es ilegítimo dejar a la sociedad con las marcas de propiedad de una ideología a la que las urnas deben poder expulsar del poder. Si los planes de Sánchez, el Papa de la Iglesia de la Sancheza, se cumplen, no habrá cambio de Gobierno el año que viene. Ni nunca. Ya lo dijo Pablo Iglesias en una de sus primeras intervenciones como vicepresidente del Gobierno, dirigiéndose a la oposición: «Ustedes nunca volverán a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros de este país». Imposible imaginar frase más fascista. Y en ello estamos.