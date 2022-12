Las luces del ridículo

No sé si les pasa a ustedes pero el Mundial de fútbol de este año por motivos más que obvios no tiene mi simpatía. Soy futbolera y del Atleti; con estos ingredientes, lo de vivir este deporte con intensidad y pasión sobra mencionarlo, pero para mí este Mundial es un error. Todo vale por dinero y esto me repugna.

Por si no lo saben, en Qatar las mujeres están tuteladas por sus maridos, por lo que deben pedir permiso de sus guardianes para la toma de decisiones importantes, como casarse, viajar, estudiar y trabajar. Los actos homosexuales se consideran inmorales, los castigos llegan hasta penas de cárcel de siete años o incluso la muerte por lapidación. Por no hablar de la sombra turbia que rodea este Mundial a base de comisiones y asuntos no muy legales. Con este breve resumen entenderán que haya preferido sumergirme en la serie The Crown antes que ver un Mundial marcado por la vulneración constante de los derechos humanos.

Una vez que ha quedado clara mi postura sobre Qatar, hablemos de todo lo ocurrido antes y después del partido España- Marruecos. Empezaré diciendo que las hordas de extrema derecha que metieron miedo ante los posibles altercados tras la derrota o victoria de Marruecos ya dejaban claro lo racistas que son. En algo les felicito y es en lo bien organizados que están para amplificar bulos y generar miedo. Parece que se han quedado rabiando porque no hubo ningún incidente de ningún tipo en ninguna localidad donde habita un gran número de comunidad marroquí. Y les tuvo que estallar la cabeza al ver las imágenes de una pareja de la Guardia Civil en Callosa de Segura felicitando a la afición marroquí y cómo ésta les corresponde de la manera más respetuosa y sin que suceda nada de lo que muchos estaban deseando. Gesto que les haría estallar su cabeza cuadrada de señoro patriota.

Pero por si no fuera suficiente con tener que soportar a los fascistas asustando a la gente con lo que podía ocurrir tras el partido de fútbol entre España y Marruecos los días previos, llega Vox y el PP de la ciudad de Murcia y lo vuelven a hacer. Nadie al volante de la comunicación de ambos partidos que lejos de rectificar y admitir que se han equivocado, nos demuestran que son infinitos y que su capacidad de sorprendernos es asombrosa. Les prometo que hago verdaderos esfuerzos para no hablar siempre de lo mismo, pero, señores de la derecha, me lo ponen muy difícil. Llevo unos días fuera mental y físicamente de la mejor tierra del mundo, y poco han tardado para volver a hacer el ridículo.

Lo que daría por saber quién fue el cerebro de la operación luces del ridículo, que al ver el edificio de Aguas de Murcia iluminado en rojo, verde y blanco, pensó que era un homenaje a Marruecos porque el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia es filoetarra comunista, que nos roba la navidad y no quiere al niño Jesús. Y al eliminar Marruecos a España, los socialistas aplauden a Marruecos, menospreciando así a los nuestros y humillándolos. No sólo nos roban la Navidad, insultan a la selección española. No me digan que no es de coña, porque por mucho que me ría, pienso que toman a la opinión pública y a la gente que está en redes por tonta y son capaces de llevar un bulo de este calibre hasta el final, sin borrarlo ni pedir disculpas, ni admitir que una vez más se han pasado de frenada.

Llegados a este punto, querida derecha de la mejor tierra del mundo, no sé si animarles a que sigan en esta espiral de ridículo constante porque les funciona, cosa que me preocupa aún más, o les pediría que subieran el nivel de oposición por el bien de la política y de todos. Por el momento les lanzo una pregunta: ¿ Qué habría pasado si el Ayuntamiento hubiera decidido tener un detalle con la comunidad marroquí que vive en nuestra ciudad y pedanías como gesto de hermandad y convivencia?