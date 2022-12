Entre fascistas y comunistas anda el juego

La primera aparición pública, hace unas semanas, de quien será candidato de Vox a la alcaldía de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, fue para advertir al PP de que no contará con su apoyo para elegir a José Ballesta si éste no se compromete previamente a liquidar el proyecto Murcia Central, relativo a la movilidad sostenible en la capital. Previamente, el líder regional, José Ángel Antelo, había hecho tres cuartas partes de lo mismo al anunciar a López Miras que no contaría con su voto para la investidura presidencial si no se comprometía a derogar la Ley del Mar Menor.

Son dos gestos muy gráficos que ilustran con claridad sobre la naturaleza de ese partido. Vox no tiene un programa, sino un contraprograma. Y al hilo de lo que el PP mantenga o proponga. Tiene vocación de convertirse en la mosca cojonera del PP. Alpañez, que es un candidato a quien hasta ahora solo conocen en su casa y en la UCAM, desperdició la oportunidad de su primera comparecencia pública para dar a conocer su modelo de ciudad, sus proyectos definitorios o para esbozar su talante; se limitó a censurar una iniciativa del PP que, por cierto, está intentando desarrollar a su manera el Gobierno municipal socialista... con la oposición del PP (una coyuntural paradoja esquizofrénica). Pero Vox no se dirige a los socialistas, sino a quienes cree que lo necesitarán para sustituir a los socialistas. La de Vox es una oposición a la oposición.

Estas amenazas no preocupan a López Miras, al menos en el ámbito autonómico, pues es consciente de que Vox solo tiene una salida coherente: no permitir que gobierne la izquierda, y para esto debe unir su fuerza parlamentaria a la del PP. De no hacerlo, una repetición de las elecciones dejaría en mal lugar ante su electorado a quienes pudiendo haber conformado un Gobierno de derechas desperdiciaran la ocasión por un quítame allá esa Ley; una Ley, la de Mar Menor que, por otra parte, es absolutamente inocua para quienes, como la fundación Ingenio, presionan para derogarla.

Pero estrategia de Vox, la de establecerse como agente condicionante, es contradictoria con la ambición que antes proclamaban, que era la de aspirar a convertirse en el partido mayoritario. Y esto no por ejercer de bocachanclas, sino basándose en hechos reales, como su triunfo sobre el resto de las fuerzas políticas en las últimas elecciones generales. A pesar de que se muestran escépticos con las encuestas del Cemop, incluso cuando la última les concede el doble de diputados de los que alcanzaron en las anteriores autonómicas, lo cierto es que acaban dándole valor cuando aceptan explícitamente que serán un grupo determinante, pero que el PP capitaneará el bloque de la derecha. La admisión de esa posibilidad, viniendo de donde vienen (es decir, de colorear de verdevox el mapa de la Región), tal vez contribuya a movilizar el voto útil en favor de los populares.

Porque, que se sepa, los motivos por los que Vox ganó las elecciones generales en Murcia no han variado si no es a su favor. La agroindustria alrededor del Mar Menor, el conflicto latente de las macrogranjas (atenuado circunstancialmente por los juicios a que se han de someter los asaltantes al ayuntamiento de Lorca) y el malestar en el sector del transporte por carretera siguen estando ahí como factores autóctonos capaces de ofrecer a Vox en esta Región un arraigo particular que tal vez no esté al vaivén de subidas o bajadas en las encuestas nacionales, unido esto al hecho de que quienes perdieron una vez la virginidad al votarlos mayoritariamente quizá renuncien a celestinearse con un emplasto para recuperar el himen.

Vox es un partido (o, mejor, un no partido) de marca, al que parecen no afectarle incidencias que a otros de nuevo cuño han arrastrado a la autodestrucción, como Cs, o que caminan hacia la mera testimonialidad, como Podemos. ¿Quién podría volver a confiar en Vox en una Región en la que, de entrada, consiguió cuatro diputados, un Grupo Parlamentario propio que a las pocas semanas ya estaba roto por desavenencias internas, cuya portavocía la ejercían los expulsados del partido, que además colocaron a una consejera en el Gobierno, la cual habiendo sido elegida como diputada de Vox ejerce al margen de Vox? Y esto por no hablar de la última tangana, en que a consecuencia de un pacto soterrado entre el PP y Vox, los cuatro electos han ido a parar al Grupo Mixto mezclados con Podemos y los excedentes de Cs, permaneciendo automutilados en la práctica.

Las flagrantes mentiras electorales y la deriva de las consejeras trepatrans han arumbado al otrora floreciente Cs, así como el caudillismo y cierto hiperfrikismo han atenuado el suoflé podemita. Sin embargo, a Vox todavía no le afectan sus propios derrapes, pues para el electorado que lo soporta sigue constituyendo un tarro de esencias. De ahí que el partido funcione mejor con líderes que no se imponen a la marca, como es el caso en Murcia de Antelo; cuando han pretendido dotarla de valor añadido, como en Andalucía con Olona, fracasan en sus objetivos.

Pero no hay que perder de vista que gran parte de la suficiencia de Vox se la presta la izquierda, que tiene la mala costumbre de recurrir a la estigmatización por sistema antes que a combatirlo dialécticamente. Por muy disparatadas que suenen muchas de las iniciativas e intervenciones de Vox, a mucha gente les parecen convincentes, y no encuentran quienes rebatan sus argumentos si no es con la descalificación: fascistas, les espetan desde el banco de enfrente, y ahí se acaba el debate.

En política, como en cualquier otra actividad, es necesario precisar los términos, pues si te equivocas en las calificaciones el error no tiene enmienda y puede conducir a callejones sin salida. El fascismo, que uno sepa, es una ideología estatalista que anula la noción individual, exactamente como el comunismo, por cierto. Y Vox, a juzgar por lo que reivindican y proclaman, es un partido ultraliberal extremo, que abomina de la intervención del Estado, lo contrario que el fascismo. Tampoco es Vox un partido franquista, pues el régimen de la dictadura también era resultado de la concepción del ‘padrecito Estado’, un sistema paralelo al socialismo soviético, aunque revestido de santurronería y con otra jerga. El empeño de calificar a Vox de fascista es hasta ridículo, pues ¿cómo calificará la izquierda a quienes pudieran aparecer en algún momento como verdaderos fascistas (véase el complot detectado hace unos días en Alemania)? Por la misma regla de tres cuando Vox y ciertos portavoces del PP tildan al Gobierno de Pedro Sánchez de socialcomunista están agotando un adjetivo que les vendría mejor utilizar si aparecieran en escena auténticos comunistas con la decisión de ejercer como tales.

Bastará con asegurar que Vox es un partido ultraconservador de extrema derecha. ¿Acaso esto no es suficientemente explícito y perfectamente acorde con su naturaleza? ¿Para qué recurrir a hipérboles insolventes? Y luego, a cada una de sus posiciones sobre políticas concretas (violencia de género, inmigración, etc.) aplíquesele el calificativo que corresponda.

Aunque se puede aceptar que la acumulación de determinadas circunstancias entre las que cabría señalar derivaciones autoritarias, como las que empieza a emprender Sánchez; embistes antisistema como los que a veces ensaya el Podemos profundo, o políticas deslegitimadoras de las instituciones (Gobierno, Poder Judicial, pactos parlamentarios democráticos...) en las que el PP de Feijóo se viene desvelando ducho pueden acabar generando un clima prefascista del que habría que cuidarse, empezando por aligerar la sistemática confrontación que no reconoce interlocutores adversos. En el actual contexto de tensión política infantilizada casi podría decirse que Vox hace el papel del payaso de las bofetadas.

Las apelaciones de la izquierda sobre Vox suelen referirse al riesgo de su emergencia, y lo utilizan como un espantajo del que habría que protegerse en su seno. Esto denota una considerable impotencia, pues el valor de votar a la izquierda debiera derivar de sus propios atractivos, no del temor a terceros. Es muy frecuente que desde esos ámbitos se responsabilice a los medios de comunicación del protagonismo político de Vox por dar noticias sobre sus actuaciones o prestarles tribunas, una atribución contradictoria con la atención continuada que ellos mismos le prestan. En este sentido cabe recordar que Vox no es una asociación cultural, sino un partido con fuerte respaldo electoral (en esta Comunidad, muy por encima de Podemos, por ejemplo), y lo extraño sería que fuera silenciado mediáticamente. La mejor manera de reducir a Vox es ganándole en las urnas. Que lo hagan y no transfieran responsabilidades a los ciudadanos que los votan o a los periodistas que cumplen con su deber de informar. Por suerte, esto es una democracia y no un corralito ideológico.

En la Región de Murcia, Vox es una referencia insoslayable, pues todos los indicadores parecen señalar que, además del Gobierno de la Comunidad Autónoma, el destino político del triángulo Murcia-Cartagena-Lorca puede depender de ese partido. El PSOE no tiene otro colchón que Podemos (en Lorca, IU), pero las encuestas le auguran una suma insuficiente, y aunque no hay buenas noticias para el PP acerca de sus mayorías, parece claro que con Vox alcanzaría el objetivo de la gobernación, al menos en la Comunidad autónoma y muy probablemente en la capital de la Región, donde los socialistas no parecen consolidar la ventaja que les da el Gobierno, y su aliado natural, Podemos, desperdiciará la buena imagen de su portavoz (no es de la colla) para empezar de nuevo desde cero.

López Miras parece tranquilo porque el panorama político no le aprieta por la izquierda y sabe que dispondrá del perigallo de Vox para suspender su presidencia por mucho que éste le ponga condiciones terminantes que las condiciones políticas le obligarán a retirar por elemental pragmatismo.

Su único dilema es si el margen que cubrirá Vox será estrecho, para lo que le bastaría el apoyo parlamentario o tendría que endosarlo a su Gobierno, lo que queda lejos del objetivo que le ha marcado Génova. Por eso, pasado Reyes se echará a las carreteras de la Región con más afán que Mad Max. Con la experanza de que Vox lo siga contraprogramando, es decir, centrándolo.