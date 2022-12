A los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!

Evangelio del tercer domingo de Adviento. A. 11-12-2022

Juan Bautista es mostrado por los evangelistas como el precursor de Jesús. Lo es, pero en un sentido distinto del que se ha interpretado hasta no hace mucho. Juan, como ya hemos advertido anteriormente, es maestro de Jesús y en ese sentido puede decirse con propiedad que es su precursor; todo maestro es precursor en último término de sus discípulos aventajados. Llegado el momento, Jesús toma su propio camino y este momento coincide temporalmente con la detención de Juan y su prisión en Maqueronte. Estando Juan en prisión le llegan noticias de lo que está haciendo Jesús y queda en ascuas ante la posibilidad de que un discípulo suyo continúe su obra, por eso envía a los suyos a preguntar a Jesús qué es lo que pretende. O, en términos evangélicos si era él el que debía venir.

La respuesta de Jesús a los enviados de Juan es todo un programa de acción: los ciegos ven, los inválidos caminan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Jesús está utilizando al profeta Isaías para designar su acción. Se trata de una propuesta mesiánica nítida donde los pobres y marginados del pueblo van a ver su salvación física: ciegos, inválidos, leprosos y los mismos muertos. Pero Jesús añade el matiz que distingue su proyecto: a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Y añade: «¡Dichoso el que no se escandalice de mí!». ¿Qué significa esto?

El escándalo acompaña a quien quiere subvertir el orden espiritual de los hombres. El pueblo judío está encerrado en un marco de comprensión de su relación con Dios en el que todo lo que sucede en voluntad divina, tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno como premio, como castigo lo malo. Juan el Bautista sigue encerrado en esta visión retributiva de la relación con Dios: el árbol que dé buen fruto será dejado, el que no será cortado y echado al fuego. Jesús rompe con esto, su mensaje es el anuncio es una buena noticia de parte de Dios para los pobres. Ellos son los destinatarios de su mensaje, a ellos se les propone un cambio radical en el orden espiritual que conlleva un cambio social e histórico. Esto puede ser un escándalo para quienes viven atrapados en la mentalidad retributiva, sean poderosos o no. Por eso es importante que los pobres acepten que el mensaje es para ellos y que eso supone una transformación del orden social que les afecta y les implica. Si Juan ha entendido el mensaje de Jesús no se escandalizará, pero si sigue en la cárcel mental del pensamiento retributivo quedará decepcionado ante lo que le cuenten sus enviados. En el evangelio nada se nos dice de cómo interpretó Juan las palabras de Jesús. Lo único que se nos aclara es que Jesús considera a Juan el más grande nacido de mujer, pero el más pequeño en el Reino de Dios, pues implica una transformación espiritual radical a la que es muy difícil acceder y a la que estamos invitados todos en este tiempo de Adviento.