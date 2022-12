La buena malversación

La malversación —utilización de dinero público para un fin distinto al que estaba destinado— es un fraude grave a la hacienda pública y, por tanto, es un delito que debe estar sancionado adecuadamente en el Código Penal. Es grave tanto si quien está encargado de custodiarlo se apropia de él para su lucro personal como si el malversador, sin obtener lucro personal, sustrae ese dinero para cualquier otro fin ilegal.

Esquerra Republicana acaba de presentar una proposición de ley, para modificar el tratamiento que tiene este delito en el actual Código Penal con el fin declarado de mitigar las penas que corresponden a los independistas que desviaron fondos públicos para la realización del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. No se puede olvidar que en 2015 el Gobierno de Rajoy modificó a su vez ese delito para establecer penas de inhabilitación a los organizadores de aquel otro referéndum catalán celebrado en 2014. La actual reforma —cuyos términos finales todavía no conocemos— supondría una especie de desactivación de la reforma de Rajoy, que beneficiaría a unos 24 políticos catalanes condenados por la intentona de 1-O.

No parece fácil una reforma quirúrgica de la malversación, como han dado en llamarla —¡hay que ver que precisión lingüística la de estos cirujanos de las palabras!—, que exonere, aunque sea parcialmente, a los independentistas catalanes condenados y que al mismo tiempo no suponga un alivio de la pena para los corruptos de toda laya del PP y del PSOE —ojo al caso Griñán—. Andar haciendo retoques del Código Penal y modulándolos a la carta para beneficiar a 24 individuos con nombre y apellido es algo que no puede defenderse como búsqueda del interés general. Ni siquiera esgrimiendo que se hace en aras de distender el llamado ‘contencioso catalán’. El Código Penal es uno de los pilares que fundamenta la convivencia entre todos y no puede utilizarse de una manera que se pueda tildar de torticera por estar orientada al beneficio de unos pocos.

Se puede entrar en el ámbito de las elucubraciones de si Sánchez va a aceptar la propuesta de ERC para asegurarse así sus votos en el Parlamento y mantenerse hasta el final de la legislatura. Pero la crítica quizá deba establecerse por elevación. Da igual que la reforma beneficie tanto a los independentistas como a Sánchez. El principio general está por encima de las motivaciones claramente espurias de esta reforma quirúrgica. Resulta muy difícil de aceptar que sea menos grave derivar dinero público para realizar actos contrarios a la Constitución y atentatorios contra ella que hacerlo para el lucro personal. Está mal el enriquecimiento ilícito, pero está mucho peor ir en contra de la Ley de Leyes.

Ya llevamos demasiadas reformas discutibles del Código Penal. Sea por incompetencia jurídica como la ley del ‘sí es sí’, o por la manifiesta perversión de la de la malversación, pasando por la discutible del delito de secesión. Además, está en el horizonte la muy cuestionada ‘ley trans’, que amenaza con producir daños mayores de los que trata de evitar. Está muy bien que el Ejecutivo lleve adelante reformas legislativas de calado. Hay que poner al día los preceptos legales para reconocer derechos a las minorías desfavorecidas, y en eso se nota el impulso progresista de la coalición que sustenta al actual Gobierno. Sin embargo, los preceptos legales son cosa muy seria y su modificación debe hacerse siempre y en toda circunstancia desde dos supuestos básicos e irrenunciables: primero, buscar el bien común y nunca legislar para favorecer intereses de parte; y segundo, hacer las reformas con tino y pericia jurídica, invocando la opinión y el consejo de juristas de independencia y competencia probadas para que la chapuza nacional no asome la patita en cada nueva ley promulgada.