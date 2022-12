Verde y rojo

Una vez más, nosotros, los de la Región de Murcia, y concretamente los de su capital, hemos sido carne de telediario. En informativos de la tele, de la radio y en periódicos nacionales se ha hablado de nuestras cosas y, por supuesto, para algo malo. No sé qué demonios nos pasa, pero es siempre igual: cualquier metedura de pata que cometemos es publicitada a golpe de gong. En esta ocasión, ha sido el bulo montado por una militante de Vox, con seguidismo por parte del PP en el Ayuntamiento, denunciando en las redes que el Edificio de Aguas de Murcia se había teñido con luces verdes y rojas para celebrar que Marruecos le había ganado a España jugando al fútbol.

Es tal la idiotez del tema, que dudo profundamente no se supiera que aquello era la iluminación navideña, igual, por ser la misma que la de años anteriores. Por muy izquierdosos, rojos impenitentes, republicanos, casi seguro, y dados a la solidaridad con los pueblos oprimidos que sean los que actualmente gobiernan el Ayuntamiento de Murcia, creo que les jorobaría muchísimo, al igual que a todos nosotros, que la Selección Española hiciera el puñetero ridículo fallando tres penaltis seguidos y quedándose eliminada del Mundial de Catar. Más bien creo yo que la escena sería algo así: la señora lo ve, se le ocurre la idea, y, sin más meditación, coloca el comentario en Twitter, que se hace viral; pero no porque la denuncia fuese terrible, sino porque el personal se dio cuenta enseguida de que eso era un bulo, que las luces verdes y rojas han iluminado esa fachada desde hace años. Lo increíble para mí es que concejales/as totalmente serias del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia se unieran a la denuncia de un hecho tan absurdo. ¿Alguien podría creer que los de izquierdas celebran que pierda España en el fútbol?

Así que, ahí estábamos, reconcomidos por el espectáculo que habían dado nuestros futbolistas al tirar los penaltis como si fueran chiquillos jugando en la era de su pueblo, o en el campo de tierra de una barriada de chabolas, cuando nos llegó al móvil el vídeo de las luces verdes y rojas enviado por un buen amigo del Partido Popular, que se había liado un poco al reenviarlo porque también me había mandado dos frases de su ‘whatsapp’ que no me correspondían. Las frases eran: «Que corra», una, y la otra, «Es lo que estoy haciendo, guapa». O sea, que así fue cómo se extendió la cosa.

Y entonces llegó el momento de los informativos nacionales en la tele. La muchacha que presentaba el que yo veía estaba dando las noticias de esa forma que lo hacen todas: dicen un titular y ponen las imágenes correspondientes. El titular era ‘Bulos’ y lo que se vio fue una sucesión de vídeos (me parece recordar que había uno de La Rioja de hace dos años que era una manifestación de trabajadores que se quedaban en el paro y que rompieron escaparates), alguna otra fotografía falsa, y, por fin, apareció Murcia con su tema de los colores de Marruecos, con imágenes exactamente iguales a las del año pasado, por Navidad.

Y, para que se entienda bien la intención de este artículo, quiero decir aquí que, ahora que nuestra Selección, de la que soy forofo, no está en el Mundial, yo voy con Marruecos, y ojalá que gane (por cierto, ‘ojalá’ es una palabra que procede de la expresión ‘law sá lláh’ del árabe hispánico). ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Pues porque ya viven en España 872.000 marroquíes, muchos con doble nacionalidad y bastantes de ellos con hijos nacidos aquí, entre los cuales tengo la suerte de gozar de la amistad de algunos. Y, aunque no comparta varias de sus costumbres, los que yo conozco son gente estupenda, siempre dispuesta a ayudar si te hace falta.