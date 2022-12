A mí con esas

Siempre deseamos lo que no tenemos, síndrome de la pieza faltante o frase recurrente donde las haya. Sobre todo en semanas así, cuando ves que tus conocidos más suertudos agarran un avión para viajar a cualquier lugar con intención de desconectar de su rutina mientras tu única opción es salir a hacer la compra en chándal al chino de la esquina. Que poco sabe nadie que a veces la felicidad está donde menos imaginas si a su búsqueda le añades un poco de pasión y entrega. El inconformismo se ha instalado en nuestro ADN de una manera que asusta, y está bien tirar de opciones para no sentirse vacío, agotadora experiencia por cierto, vacío como enfermedad crónica del que no encuentra su rumbo, va cargadito de tedio y vive un aburrido sinsentido marcado por el recuerdo de cuando una vez fue bonito.

Esta vez no vale un himno hecho canción... Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías... Kiko Veneno siempre tan certero, poeta, carisma, metáfora y palabra. Kiko siempre en mi mente cuando toca pensar en porqué está dejando de latir lo que un día fue tap y full, trazos básicos en el golpe de tambor. Una de las peores cosas que le puede pasar a alguien es desaprender a echar de menos, enseñanzas de la grandísima Bruja Avería. No significa olvidar, es sólo acatar las normas del que una vez te dijo que no volvieras a pisar su casa, a invadir su espacio ni a compartir su cama. Da igual el tamaño de boca usado para soltar esta fatídica invitación. Los que hemos navegado por aguas muy turbias sabemos saltar del barco en cuanto intuimos una leve marejada. Puede ser por miedo o quién sabe si por el valor más indulgente. Jamás por cobardía, doy fe. Es sólo tener claro que cierto tipo de desprecio desmoraliza y hiere, saber que para la sensibilidad de algunas, un gesto que delate cansancio o hastío dirigido a las almas más sensibles puede ser un arma de destrucción masiva siempre certera en la diana del amor propio, con lo que cuesta conseguirlo. Largo camino este de salir indemne en un corre pilla entre un enloquecido Salieri y un genial y excéntrico Mozart, éste ajeno a las maquinaciones de quien a priori siente como amigo y no es más que alguien que quiere lo que no tiene. De lo que hablábamos, nena.