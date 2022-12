El recorte al trasvase y el cambio climático

Ya lo dijo hace unos días Teodoro Estrela en Castilla-La Mancha: la política de nuestro Gobierno sobre el agua está basada en la lucha contra el cambio climático. El señor Estrela piensa, al igual que la señora Ribera y el señor Morán, que el cambio climático es un proceso por el cual el planeta se va a tomar por saco en unos pocos años.

La consecuencia de este pensamiento es cortar nuestro trasvase de agua. Es curioso que no diga de cortar el del abastecimiento a Bilbao desde el Ebro y otros más de treinta existentes en España.

Es evidente que este tipo de interpretación del cambio climático trata, con mayor o menor éxito, dirigir al mundo entero, no solo en temas de agua. Observen la política errática en la automoción. Vamos como pollos sin cabeza. Dentro de poco tiempo los coches de segunda mano tendrán más valor que los recién construidos.

Nos han creado una gran incertidumbre a toda la población. Es lo que nos faltaba después de la Covid. Es muy llamativa e importante la existencia de estas dudas en el sector agrícola del Sureste de España. No se sabe si habrá agua y a qué precio. Es lógico que muchos agricultores renuncien a continuar su labor. La consecuencia es que se necesitará menos agua, que es exactamente lo que desea el Ministerio.

Lo mismo ocurre en el acuífero de Cartagena y el Mar Menor. Siendo tan fácil y sencilla la solución propuesta por el propio Ministerio del anterior Gobierno de evitar inmediatamente la entrada del agua del acuífero, Estrela, Morán y Ribera han dicho que no, que su solución es más diversa, más entretenida y más larga en el tiempo porque lo que intentan es que no se riegue en el área de alimentación del acuífero de manera tal que no saldrá agua de éste por la rambla del Albujón. Ellos mismos dan varios años para una solución. En definitiva, nuevas incertidumbres y desesperanzas para una enorme población y para disminuir el 9% del PIB de Murcia.

Si comprendieran que el cambio climático actual no va a tanta velocidad y abandonaran tal idea, quizá sí que se avendrían a razones y a aclarar inmediatamente hacia dónde y cómo vamos. El cambio climático es consustancial a la vida de la Tierra. No se pueden contar los múltiples cambios, pero sí se pueden observar en los datos de las rocas de la propia Tierra. Es un proceso continuado, que pasa de frío a calor, de más gases a menos gases y así durante 4.500 millones de años. Los hombres nos consideramos tan poderosos que creemos que podemos parar estos fenómenos. ¿Acaso tuvimos éxito con el poderoso ‘agujero de ozono’ eliminando los clorofluorocarbonos? De pronto desapareció. Los hombres habían querido extraer con los datos de cuarenta años cómo sería la proyección en los siguientes años. Y daba miedo. Se equivocaron con los pronósticos. Esto creo que puede estar ocurriendo con las proyecciones de futuro del cambio climático actual.

Cuando Alfred Weneger en 1912 expuso su teoría de 'la Deriva de los Continentes' fue abucheado repetidamente por ir en contra del pensamiento mayoritario. Pero, en 1926 fue admitida tanto la Deriva como la Tectónica de Placas. Es un ejemplo más de cómo se dividen los científicos ante un hecho nuevo. Seamos pacientes.

Reconocemos totalmente que estamos viviendo un cambio climático. Nadie lo puede dudar. Pagamos errores como el de quemar en los últimos 150 años la materia orgánica que quedó contenida en la Tierra durante cientos de millones de años en forma de carbón, petróleo y gas. Desde que apareció el hombre y aprendió a hacer fuego, la sociedad humana ha quemado poco a poco los bosques para disponer de energía que sustentara a la población. Pero se han de dar cuenta que el hombre siempre encontró una solución para que la vida siguiera incluso de mejor manera. En estos momentos la investigación, la evolución y la producción de energía eléctrica procedente de las renovables, centrales hidráulicas reversibles, solar térmica, solar fotovoltáica, eólica terrestre y marina, nuclear, gases naturales renovables, hidrógeno verde, mareomotriz y más que se irán descubriendo, están ya sustituyendo de una manera muy rápida a las energías fósiles. Dentro de muy pocos años se habrá realizado otra revolución total en el campo de la energía. Ya se va notando. En España y en Europa la energía de recursos fósiles representa ya menos de la mitad de toda la energía utilizada. Se espera que progresivamente se consiga en menos de veinte a treinta años. O sea, ya.

Por tanto, no es lógico y no merece la pena interpretar la evolución del cambio climático tan veloz y rápido como lo interpretan algunos. Seamos optimistas de que este tema ya está ganado. Que no hace falta ‘pasar a la Historia’ haciendo la vida más incierta y mala. Dejen que pasen las cosas.

Por último, para los que está preocupados por el CO2 que existe actualmente en la atmósfera, sepan que el agua, 72% de la corteza terrestre, es captadora del mismo y que las calizas y los silicatos, que están presentes en muchos lugares, se encargan de captar también al gas. Así ha ocurrido a lo larga de la historia del planeta y así ocurrirá con el que actualmente ocupa el aire que respiramos.

En definitiva, se producirá el ansiado equilibrio, incluso contando con los gases volcánicos, marinos y terrestres.

Traigan el agua que necesitamos.