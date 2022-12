Que vienen los lobitos

Hacía años que no sentía tanta ilusión como con el nacimiento de mi primer hijo. Aquel día viví una extraña mezcla de fascinación y misterio, en la línea de aquellas noches de Reyes Magos de la infancia en las que comenzábamos a descubrir el mundo. No desvelo con esto nada extraordinario. Se trata, de hecho, de un territorio muy humano repleto de lugares comunes, pero que para los padres primerizos se convierte en una aventura hacia lo desconocido, un salto al vacío para el que nunca se está preparado por muchas visitas a la sección de recién nacidos de El Corte Inglés que hayamos realizado.

Es este preciso momento el punto de partida de Cinco lobitos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que se impuso en el pasado Festival de Málaga. Amaia y Javi acaban de tener una hija y, de golpe, todo su mundo se ha venido abajo. Ahora andan entre pañales y biberones y durmiendo, con suerte, un par de horas seguidas, ese breve espacio de tiempo en el que la pequeña fiera no rompe a llorar por un ataque de hambre o cualquier otra tempestad que azote su minúsculo cuerpo. De la noche a la mañana se han transformado en dos centinelas atrapados en el pasillo de su casa y no terminan de encajarlo.

Recuerdo con claridad aquellos días. De hecho, no hace tanto que salimos de ese agujero negro. Por eso hay algo en Cinco lobitos que me hace seguir la historia a larga distancia. Su pretendida atmósfera de tristeza es, precisamente, su gran defecto. No existe ni un ápice de ternura entre esos progenitores y su hija. Todo en el metraje está cubierto de sueño y de malos (y apestosos) humos, como si el oficio de ser padre, por muy duro que sea, no ofreciese ninguna recompensa. De esta manera, de pura reiteración, ese drama personal se vuelve forzado.

En su siguiente parte, cuando la trama se traslada a casa de los abuelos, la película tampoco se abre. Allí toma protagonismo Susi Sánchez, una buena actriz habitual en la filmografía de Almodóvar, cuya dicción en esta ocasión resulta un tanto incomprensible. A veces no soy capaz de entender sus chismorreos en la mesa por mucho oído que ponga. La profundidad de la familia vasca está totalmente conseguida, pero, en contra, el espectador corre el riesgo de sentirse perdido en ciertas escenas.

Cinco lobitos plantea, eso sí, uno de los grandes problemas que hoy sacuden al primer mundo. Las obligaciones laborales y el cuidado de los hijos se presentan, a menudo, como dos actividades inconcebibles. Solo basta con mirar a nuestro alrededor para hacernos una idea de la gravedad y de la extensión del asunto. Cualquiera que ande por el precipicio tratando de sacar a flote estas dos tareas archienemigas y que no tenga a mano a los abuelos, nuestros nuevos salvadores, sabrá de lo que les hablo. En la película, Laia Costa, la madre, realiza una interpretación extraordinaria en los instantes en los que el argumento se desliza por este desfiladero. Se muestra siempre como un alma en pena al límite de sus fuerzas, muy cerca de la derrota, y es fácil sentirse identificado con su visible fragilidad. Estos momentos son, precisamente, lo más notable de la obra en su conjunto.

De un tiempo a esta parte se puede leer en prensa numerosos artículos que hablan de un cambio generacional en el cine español y a Alauda Ruiz de Azúa se la sitúa como uno de los nombres destacados. A diferencia de muchos de estos críticos, yo no he percibido en su ópera prima ninguno de esos elementos extraordinarios sobre los que tanto se ha escrito.

Pienso que Cinco lobitos era una historia acerca de la convivencia humana con muchas posibilidades, pero donde todo ha quedado oscurecido por una ausencia grave de emoción cinematográfica. Seguiré, no obstante, los pasos de su directora. Los críticos de este país raramente se equivocan.