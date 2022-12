¿Traer hijos a este mundo?

Para mi artículo de los domingos, En su rincón, he entrevistado a la actriz Raquel Torres de la Compañía de Teatro La Murga, de Cartagena, que estos días está de celebración de cuarenta años de trayectoria y que ayer viernes inauguró una estupenda exposición conmemorativa en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. He de reconocer que es impagable esta oportunidad que me da LA OPINIÓN, de encontrarme con gentes del mundo de la cultura, el arte, la música o la docencia; son gentes que admiro y sigo y no os imagináis lo que uno disfruta con estas conversaciones. Cuando uno le echa tantas horas al trabajo en soledad, sea en el estudio, pintando, o en el ordenador, editando fotos y carteles, o escribiendo, sienta muy bien el placer de la conversación, del que tan necesitado está el mundo hoy día, máxime si el encuentro se realiza en los entornos de trabajo de estas gentes que nos salvan el espíritu: sus talleres, sus espacios de creatividad o esos mágicos almacenes donde se acumulan años de actividad cultural, literaria o teatral, esas bibliotecas donde nos perderíamos en un tiempo detenido o esos decorados, vestuarios o máscaras que nos sumergen en mundos llenos de imaginación y magia.

El caso es que mi conversación con Raquel, a la que llevo tantos años viendo apoderándose del escenario y de los espectadores, sean niños o adultos, me ha hecho reflexionar y no paro de darle vueltas. Tal vez estoy destripando parte de lo que publicaré en estas mismas páginas mañana, pero me ha hablado de sus hijos con Alfredo Ávila, una pareja de hermanos, procedentes de Etiopía, que hace años adoptaron y que tantas bendiciones les han traído a su vida familiar. La adopción es una maravillosa posibilidad para muchas parejas, pero en el caso de ellos ha sido la oportunidad para liberarse del egoísmo y buscar la solidaridad.

Llena de emoción, Raquel me confesaba que con tantos niños sin familia que hay en el mundo, a causa de las guerras, las pandemias o el abandono, que parece un egoísmo empeñarse en tener una descendencia que haga perdurar nuestros genes o que se nos parezca. Mientras me hablaba de ello se emocionaba y yo me daba cuenta de que se me hacía un nudo en la garganta.

Es cierto que el mundo no pasa sus mejores días, que estamos sufriendo la incertidumbre de no saber qué va a ser de los habitantes de esta aldea global, que tenemos una guerra a las puertas de casa, que llevamos años de hambrunas, guerras y pandemias en la mayor parte de los continentes, incluso en donde la riqueza de la naturaleza podría hacer vivir en la gloria bendita a sus habitantes si no fuera por la ceguera y la avaricia de los más poderosos. Hay tantos niños perdidos, abandonados y sufrientes, tan necesitados de amor y de una familia, que hay que volcarse en ellos porque son de los nuestros y, como me ha contado Raquel, no es un esfuerzo sino un disfrute.

Ahora que se acercan estos entrañables días, no hay historias ni mejores cuentos navideños que los de estas gentes que abren sus familias y sus mejores sentimientos a los demás y a los niños venidos de lejos, sin importar su procedencia ni el color de su piel. Me contaba Raquel que todo el mundo le dice lo mucho que se le parece su hija en todo, pese a ser negra, reproduciendo su carácter, sus gestos y sus movimientos. Orgullo de unos padres con convicciones y con un amor que no quiere ser egoísta sino abierto a los más necesitados de este mundo.

A mí siempre me ha interpelado la historia bíblica de una pareja de inmigrantes a la que nadie quiere dar alojamiento ni estando la mujer a punto de parir. Es lógico que los que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes, o quienes no disponen de alimentos suficientes ni electricidad, se identifiquen con esta historia del nacimiento en la cueva, al calor de los animales, pero he de reconocer que me cuesta más trabajo entender que los poderosos, los que miran a otro lado cuando alguien les pide ayuda, se pongan tiernos con estas narraciones bíblicas que hablan de un Dios débil y sufriente, cuando tanto les gustan el Dios del gran poder y los mantos con oro y pedrería.

Estamos muy necesitados de de paz y bien para los hombres de buena voluntad, pero muy sobrados de hipocresía y egoísmo. Muchos que se llaman creyentes están muy acomodados a que su Jesucristo no los moleste demasiado, repiten aquello de que «Jesús vive», pero no quieren verlo en los de su alrededor, ni en los necesitados ni en los niños de los otros, ni en los de otros lugares ni en los de otras religiones. La hipocresía se apodera de todo y estamos de nuevo a punto de caer rendidos a esos mejores deseos que quisiéramos ver caer del cielo, como la lotería, pero sin poner nada de nuestra parte. Tal vez los únicos buenos deseos son los de los auténticos necesitados de alimento, vestido, hogar, salud y compañía. Tenemos la guerra a las puertas de nuestra Europa, sigue aumentado la violencia de género y la loca carrera de exprimir el planeta hasta que reviente extenuado, pero ya estamos listos para una nueva Navidad, repleta de comilonas, despilfarro y esa absurda competencia por ver quién tiene más bombillas y menos luces.

Nos emocionamos hasta la lágrima con los tiernos anuncios de la lotería, pero seguimos contribuyendo a la crispación, haciendo de altavoces de lo peor del género humano, reproduciendo la mala hostia que se nos inocula por las redes sociales y haciéndoles el juego a toda la banda de lobos vestidos de cordero. Es tan poco evangélico que les sigamos el juego a quienes se hacen de oro vendiendo veneno a base de mentiras y exageraciones interesadas. Al menos deberíamos respetar a los niños y a cuantos aún creen en otro espíritu navideño.

Que si los nuestros ponen un árbol de Navidad, es espíritu navideño, si los otros lo ponen es que siguen una influencia foránea, si los otros no lo ponen, es que van contra nuestras tradiciones… Que si los nuestros ponen un Papá Noel es por lo niños y el espíritu navideño y eso no quita que luego vengan los Reyes Magos… pero si lo ponen los otros es que son unos descreídos y van contra lo nuestro y se quieren cargar la Navidad… De tal manera que depende quien haga las cosas, si las hacen los nuestros son santas y si las hace los demás, son demoníacas.

Y todo esto me recuerda mil ejemplos que hemos sufrido, como la peatonalización de Cartagena, hace más de una década, peatonalización que todo el mundo aplaude hoy día y que entonces se criticó por tantos colectivos que anunciaban el caos, el fin del comercio y la ruina ¿Os acordáis de lo que entonces decía la oposición, que mira por dónde era socialista frente al Gobierno del PP? Ahora resulta que en Murcia se da la misma situación en el barrio del Carmen, pero con los papeles invertidos, lo cual demuestra que la peatonalización no es de izquierdas ni de derechas, sino de Gobiernos responsables y de tendencia en las mejores ciudades europeas y del mundo, que se preocupan por el bienestar de los ciudadanos y luchan contra la contaminación. ¿Alguien se cree, de verdad, que si gana el PP en Murcia va a volver a instaurar a los coches en su trono de El Carmen?

Puede que los Reyes Magos no nos traigan todos nuestros deseos, pero tal vez podrían llevarse la crispación y el politiqueo agresivo e hipócrita, hasta enterrarlo en el mar.

Así el mundo puede que no esté la cosa como para traer hijos, pero sí para acoger a los desamparados, que van a más.