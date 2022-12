La Hostelería aquí

Esta semana, alguien escribió en Twitter: «La hostelería, último reducto del esclavismo en Murcia». Como es natural, esto me pareció una barbaridad, una frase inaceptable en el mundo de hoy, y estoy seguro de que falta totalmente a la verdad.

Pero, ¿hasta qué punto puede estar alguien tan cabreado como para escribir algo así? Indudablemente, la situación de los trabajadores de la hostelería murciana es mala, 14 años sin convenio colectivo, y todavía con la patronal levantándose de la mesa de negociaciones sin que nadie, ni mediadores, ni los propios sindicatos, hayan sido capaces de convencerlos de que así no se puede estar. Todos los trabajadores tienen derecho a saber cuál es el sueldo que han de pagarle por su trabajo, cuáles son las horas exigidas en una jornada normal, cuánto se debe abonar por las extraordinarias, cómo van los temas de vacaciones, derechos y deberes de cada uno, es decir, todo lo que debe abarcar un convenio colectivo que se adapte a las circunstancias actuales y no a las de hace años, por más que haya sufrido algunas correcciones casi todas por obligación de leyes estatales, como el sueldo mínimo.

Y, la impresión que tenemos nosotros, los clientes de bares, restaurantes, hoteles, etc. es que esta situación está incidiendo negativamente en una de las principales fuentes de ingresos en la economía de nuestra Región. ¿Qué observamos en estos establecimientos? En los bares, quedan poquísimos camareros de esos que llevan años en la empresa, que te conocen y te llaman incluso por tu nombre si eres un cliente habitual, que saben lo que vas a tomar dependiendo de la hora del día en la que apareces por allí, que son amables, educados y correctos con todo el mundo.

Es absolutamente normal hoy en día que, si vas a una terraza habitualmente a encontrarte con tus amigos, observes que cada día te sirve la mesa una persona diferente. Es increíble la cantidad de cambios de empleados que se produce. A veces, uno de nosotros ha comentado: «Mira, el camarero de hoy parece que sabe de qué va esto, a lo mejor dura más que los otros». Pero no es así, a la siguiente semana ya es otro chico/a quien te está poniendo la cerveza.

Y sigamos con el panorama. No hace mucho, estaba yo en la barra de un bar tomando un café con otras personas y observé que, una vez más, había un muchacho nuevo moviéndose bastante torpemente por detrás de la barra. Una compañera le dio un plato con algo que no pude ver y le señaló el microondas. El nuevo camarero se fue hacia el aparato, se lo quedó mirando y dijo en voz alta: «Lola, ¿esto cómo va?», como si lo que tuviera delante fuera la máquina más complicada del mundo.

También podría hablar aquí de más jóvenes trabajando en la hostelería sin tener ni idea de nada de esta profesión, a la que acuden a sacar algo de dinero para unos días y se marchan, o aquellos que son despedidos el mismo día que comienzan por falta de ‘entusiasmo’, o por no tener ni idea, o aquellos que tutean a las personas, aunque puedan ser sus abuelos, o los que tratan de hablar inglés con unos turistas, fundamentalmente gritando en español, pero gritando, como si todos los extranjeros fueran sordos.

Y, bien, ¿a qué puede ser debido esta falta de formación de muchos empleados de nuestra Región, este continuo cambio de personal? Pues, si escuchas a los profesionales de verdad, que, por supuesto los hay y buenísimos, porque la paga es corta, porque el contrato dice que ocho horas de trabajo y se hacen bastantes más, y muchos no pagan horas extraordinarias, porque es un trabajo duro y pesado, en el que hay que tratar con el público y eso no es nada fácil, si no tienes el estímulo de un buen sueldo. Y muchas más razones de peso que, cuando se exponen en la mesa de negociación con la Patronal, hasta ahora, ellos se levantan.

En nuestra Región hay varias Escuelas de Hostelería que forman muy bien a sus estudiantes. Muchos de ellos se marchan a otras comunidades autónomas, fundamentalmente porque pagan mejor, pero también porque hay convenios colectivos actualizados que marcan lo que se ha acordado hacer. Y se hace. No puede haber una excusa aceptable para lo que está pasando en Murcia con la hostelería.