Metaverso, avatar y trampantojo

Junto a las míticas trilogías de El bueno, el feo y el malo y El sieso, el soso y el apollardao, hoy traigo a colación otra que me preocupa sobremanera, porque es el futuro que ya está llegando, y no sé si el Derecho estará preparado para darle respuesta adecuada o nos cogerá el toro, como en otras ocasiones ha sucedido, debido al avance de las ciencias o de las redes sociales, que nos han pillado a trasmano y hemos acudido tarde a su regulación. Me refiero a la trilogía que lleva este artículo por título.

El metaverso es un universo que va detrás de una realidad. Un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la virtualidad digital, donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones. Es decir, un mundo virtual en el que nos metemos para interactuar. Es ciencia ficción de Julio Verne o el Planeta Raticulín de Carlos-Jesús. O, por el contrario, será verdad que, en un futuro no muy lejano, nos vamos a tridimensionalizar, e incluso vamos a tener el don de la ubicuidad. De ahí a andar sobre las aguas hay un paso. El metaverso podría hasta tener su propia moneda, que esperemos dé mejores resultados que las criptomonedas actuales. Y aunque Facebook está empeñado en el metaverso, lo cierto es que aún no existen tecnologías que hagan real este concepto. Puede ser el gran salto evolutivo de Internet o quedarse en nada. Pero si al final se convierte en una nueva revolución industrial, en la que se crea una total digitalización global de nuestras relaciones sociales y humanas, el Derecho algo tendrá que decir.

El metaverso jurídicamente lo podemos definir como una infraestructura canalizada a través de una red inteligente que, mediante sistemas de inteligencia artificial, recepta y genera datos a tiempo real de cada usuario conectado, ofreciendo una recreación completa de la realidad natural en un entorno virtualizado. De ahí que no sea nada fácil darle una cobertura legal por ahora. Máxime si se tiene en cuenta que no existe un solo metaverso, sino varios que generan diferentes espacios virtuales donde los usuarios pueden trabajar, socializar, divertirse o formarse. Por lo que hay muchas preguntas legales que hacerse, como qué responsabilidad crea, cómo se gestiona la propiedad intelectual en el metaverso y cómo interaccionan las personas con sus avatares. La finalidad de cada tecnología es que el metaverso no se convierta en un trampantojo. El metaverso tiene un recorrido mucho más largo que el trampantojo, que puede ser un simple cambio de nombre de una compañía o el maquillaje de unos resultados trimestrales de una empresa.

Lo cual nos lleva a otros dos conceptos como son el avatar y el trampantojo. El avatar en informática consiste en una representación gráfica que, en el ámbito de Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, se asocia a un usuario para su identificación en el mundo virtual. Pueden ser dibujos, fotografías o representaciones tridimensionales. Y como no hay dos sin tres, para terminar de complicar la cosa, esos dos conceptos de metaverso y avatar se entrelazan con el viejo trampantojo, que trata de engañar la verdadera realidad a través del ojo por efectos ópticos, como los sombreados o las perspectivas, tanto en pintura como en arquitectura.

Realidad o ficción, futuro o humo, ¿quién sabe? En cualquier caso, ya está avisado. Si después no sabemos movernos por un mundo irreal por falta de regulación legal, no será porque no lo dije con tiempo. Así que, querido legislador, legisla ya sobre este tema. No sea que al final traspase una tercera dimensión de la que no pueda volver y mis herederos no cobren ni una mísera indemnización.