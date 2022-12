Adviento contemporáneo

No pensaba decir nada del Adviento, tenía otros temas pendientes, y aunque yo sí lo tengo presente y soy consciente de qué supone y por qué lo celebran los cristianos, me parecía muy atrevido aleccionar a nadie. Otras veces sí lo he comentado, pero siempre me queda un regustillo de quién soy yo para decir nada. Yo sí lo celebro, pero cada cual es libre de pensar lo que quiera y de creer en lo que mejor vea, faltaría más.

Sin embargo, ya han puesto las luces de navidad en las calles, hay árboles con luces y adornos en los portales, anuncios de amigos invisibles, meriendas navideñas, ensayos de villancicos… así que me resulta inevitable ver que no sólo para los cristianos, sino para el resto del mundo, también ha empezado el tiempo de adviento. Puedes llamarlo así, adviento, o puedes decir ‘el tiempo que falta hasta que llegue Navidad’. Es lo mismo. Los cristianos celebramos la venida de Dios al mundo, su paso por la tierra hecho hombre como nosotros, con gozos y con sufrimientos. Los cristianos, además, celebramos que vino al mundo también para resucitar y traer la salvación al mundo. Pero eso es otra cosa. Ocurre que es imposible separar nuestra historia, como nación, de la religión. Y no sólo para nosotros. La tradición del nacimiento de Cristo es universal para todas las naciones, al menos las de occidente. Podríamos decir que Dios y la religión están incorporados a la historia humana desde hace siglos. En el nombre de Dios se han emprendido guerras y se han levantado catedrales, se han evangelizado pueblos, se han firmado paces. Es imposible negar la presencia y la huella cristiana en la vida actual, lo veas como cristiano o lo veas como no creyente. Pero el hecho de que Dios adoptase forma humana y viviese como un hombre corriente, elevó la dignidad humana. Para los cristianos, el Señor está en cada uno de nosotros, en cada persona. Nadie es más que nadie y toda vida humana es digna y tiene derecho a ser vivida. Todos somos iguales. De esa dignidad humana salen la caridad y la atención a los desfavorecidos. Pero ya no en un sentido cristiano, sino humanitario. Y con ello también el recuerdo y los mejores deseos a quienes pasan por dificultades, a los enfermos, a los que están lejos, a los que no pueden reunir a sus seres queridos. La dignidad humana también está en la lucha de la mujer por un trabajo digno, en la necesidad de educación de los niños, en el cuidado a los ancianos. En este adviento o en este tiempo prenavideño, cristianos y no cristianos tenemos en nuestro pensamiento a todas esas personas, a las de Ucrania que están en guerra ahora, o las de África y esos sitios lejanos que están en guerra siempre, a los que tenemos cerca y a los que no hay manera de acercarlos. Que cada año celebremos el adviento significa que otro año vuelve el mensaje, cristiano y no cristiano, del deseo de paz en la tierra, de perdón y de amor entre nosotros. Este último, en realidad, el único mandamiento para los cristianos. Además, se da la circunstancia de que el nacimiento de Cristo, la navidad, viene junto al año nuevo. Y que todo junto nos invita a pensar que podemos volver a empezar. No importa las veces que hagamos el propósito, cada año es una nueva oportunidad. Y todo eso es lo que, para cristianos y no cristianos, simbolizan las luces y los árboles: la vuelta al principio. Igual que el Belén, el Nacimiento que se pone en cada casa o en cada cole, ese mensaje se transmite de generación en generación. No por ser un mandamiento de la Iglesia o un mensaje cristiano. Es porque resume nuestro modo de vida: la caridad, el perdón, la tolerancia, la dignidad, el cuidado de los más débiles, y por supuesto la paz. Lo mejor de nosotros mismos. Así que el adviento no sólo es para los cristianos el anuncio de la venida de Dios al mundo. Para todas las personas, el adviento marca el tiempo de reinicio, de los buenos propósitos que cada cual libremente y con mucha paz puede volver a buscar, cada año, por navidad.