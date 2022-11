La izquierda y la guerra

No comparto, en términos generales, las posiciones políticas de Miguel Ángel Revilla, pero me descubro ante lo que dijo hace unas semanas, en relación al desastre ucraniano, en una entrevista televisiva. Por supuesto comenzó con la preceptiva demonización de Putin (en esto no se salió del guion establecido), añadiendo a continuación que estábamos ante una guerra montada por los fabricantes de armas norteamericanos, los cuales habrían incrementado en este período sus beneficios un 40%, mientras que Europa camina hacia la ruina por las sanciones a Moscú (en febrero de 2023 entra en vigor la prohibición de importar diésel ruso, lo que disparará su precio). Aseguró que Ucrania nunca podría ganar a Rusia y que EEUU nos obliga a gastar en armamento el 2% del PIB, tras forzarnos a abandonar, en beneficio de sus aliados marroquíes, a los saharauis.

Aunque en esta reflexión falta una cuestión importante, a saber, el intento anglosajón de romper la alianza energética entre Alemania y Rusia como otro de los factores que empujaron la guerra, lo cierto es que echo en falta en la izquierda un discurso de esta naturaleza, entre otras razones porque lo que pasa en Ucrania está afectando directamente a la vida cotidiana de la gente, y amenaza con hacerlo aún más. Cierto que una parte de esa izquierda defendió al inicio del conflicto que no se enviaran armas a Kiev, apostando en su lugar la diplomacia; y, además, se opuso al incremento del gasto militar que decretó la OTAN. Pero la dilución de estos mensajes con el paso del tiempo, así como la ausencia de un argumentario estructurado y coherente que desgrane una posición nítida en lo tocante a una guerra en la que estamos involucrados y a la situación económica que de ella se deriva, han oscurecido el perfil del campo progresista en asunto tan determinante. Sin duda ha contribuido a ello decisivamente el hecho de que, en este horror, los niveles de propaganda y desinformación, en lo que toca al bando al que estamos adscritos (imagino que será recíproco en el otro) no admiten parangón en relación a otras intervenciones militares protagonizadas por la OTAN o por algunos de sus miembros. Tal es la presión a este respecto que hemos visto a dirigentes políticos de izquierda en cuyo ADN está marcado a fuego (se supone) un sentimiento antiatlantista, proclamar su adhesión al envío de armas a Ucrania y a las sanciones contra Rusia. Manipulación que comienza, desde el mismo inicio del ataque ruso, borrando todo lo que la UE pensaba sobre el régimen ucranio antes de finales de febrero de 2022. Como muestra, un botón: el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe 23/2021, estableció que «Ucrania lleva muchos años afectado por la gran corrupción y la captura del Estado por las oligarquías. A pesar de las iniciativas de la UE para reducir las oportunidades de corrupción, constatamos que éste todavía es un problema grave». Es decir, en Kiev imperaba el año pasado una plutocracia corrupta que, milagrosamente, se transmuta en democracia a partir del momento en que los blindados rusos cruzan la frontera ucraniana, no obstante ser ilegalizada toda la oposición a Zelenski. Tergiversación igualmente en lo que hace al contexto y los antecedentes de la guerra en sí. Ésta no empezó hace más de 10 meses: desde 2014 se libran violentos combates en el Donbás, resultado de la vulneración de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania, lo que provoca unos catorce mil muertos, cinco mil de ellos civiles, en aquella zona. Algo denunciado por la OSCE y por Amnistía Internacional. Es decir, esto no es sólo la guerra de Putin: Zelenski es, cuando menos, corresponsable de la destrucción y del derramamiento de sangre que está teniendo lugar. Y no sólo eso: el incidente del misil caído en Polonia hace unos días, cuya autoría el líder ucraniano atribuye a los rusos a pesar de que la propia OTAN ha asegurado que provenía de Kiev, ha puesto de manifiesto, incluso para una parte de los aliados occidentales, que Zelenski estaría buscando una confrontación global entre la OTAN y Moscú, sin reparar en las consecuencias que ello tendría. Ocultación, finalmente, de la naturaleza de una buena parte de las unidades militares ucranianas, así como de los presuntos crímenes de guerra que estarían cometiendo. En los últimos días, medios de comunicación norteamericanos han ilustrado tanto la presencia de simbología del Tercer Reich entre las tropas como la ejecución, por parte de éstas, de prisioneros rusos tumbados en el suelo, lo que constituye un flagrante crimen de guerra. La izquierda, en mi opinión, debiera reconocer el elefante en la habitación y poner en la agenda, en lugar preeminente, el asunto de nuestra implicación en la tragedia que vive el Este europeo, por sus consecuencias en términos de incremento del militarismo y reducción de la democracia (empezando por la informativa), así como por sus efectos devastadores sobre la economía de la gente trabajadora. La cual no se puede permitir llevar a cabo la consigna de Borrell relativa a sacrificar el bienestar en aras de los derechos. Primero, porque muchísima gente carece de medios para llevar una vida digna y no tiene posibilidad de cambiar una cosa por la otra; y, segundo, porque esta guerra está acabando con ambas. Ya lo advirtió el presidente norteamericano Eisenhower en 1961: el complejo industrial-militar amenaza los procesos democráticos. Y ahora, además, el bolsillo de los europeos.