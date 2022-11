Un día inolvidable

Encuentro en el buzón un sobre de dimensiones superiores a los normales. Al dorso lleva escrito mi nombre a mano. Comienzo a temblar. Lo abro y saco la tarjeta que hay en su interior. Mis peores temores se confirman: es una invitación de boda. Qué ilusión.

Una vez asumido el primer impacto, compruebo quien ha tenido a bien alegrarme el día de esta manera. Vaya, al parecer se casa el hijo de un viejo amigo al que hace años que no veo.

Aún falta un mes, me consuelo. Sin embargo, el tiempo pasa rápido y de repente me veo a tres días de la boda. Me asaltan las dudas. ¿Qué hago? Pero entonces resuena en mi mente la voz de mi abuelo con uno de sus impagables consejos: «Cuando alguien tiene el detalle de invitarte a un evento, hay que cumplir y responder con tu presencia».

Hago caso a mi conciencia y me pongo en marcha. Primero, el regalo. Antes, con una cafetera o un jarrón decorativo salías del paso; ahora, con la cuenta bancaria como no afines quedas retratado. Hago la transferencia.

Siguiente paso, desempolvar el ‘uniforme’ para celebraciones. Como solo tengo uno, cruzo los dedos para que mi masa corporal no haya variado demasiado. Hay suerte, consigo entrar en el traje. Sin embargo, los zapatos son otro cantar. Tengo que comprar unos de urgencia.

Llega el día esperado. Esperado, digo, para los novios, supongo. De nuevo suena la voz de mi abuelo: «Para ser un invitado perfecto debes seguir algunas recomendaciones…». Tras recordarlas, decido seguirlas al pie de la letra. Salgo satisfecho de casa sabedor de que ya he cumplido las dos primeras: el regalo e ir bien vestido. De lo segundo no estoy tan convencido, pero... Lo siguiente es llegar con tiempo a la ceremonia, algo que no consigo por mucho que me empeñe. Veinte minutos buscando aparcamiento me lo impide. Llego jadeante y sudoroso a la puerta de la iglesia. Todo el mundo ya está dentro, para mí la excusa perfecta. Localizo con alivio una cafetería cercana y me dirijo hacia ella con el ánimo de tomar una copa y relajarme cuando escucho una voz a mi espalda:

—Oiga, oiga, no se vaya. Aquí justo al entrar a la derecha hay un hueco libre.

Joder, me han pillado. Pienso ¿es que habrán contratado a un acomodador?

Dos horas más tarde, y tras perderme en varias ocasiones, llego al lugar de la celebración. Un camarero me ofrece una copa de cava, que acepto. Paseo entre el resto de invitados. No conozco a nadie, pero sonrío forzadamente y saludo con la cabeza a todos con los que me cruzo. Me siento como Peter Sellers en El Guateque. El mismo camarero me obsequia con otra copa y me pregunto si a escondidas hará lo mismo que el de la película.

Suena la música tras la cena y escucho de nuevo la voz de mi abuelo: «Tienes que participar de la fiesta. Baila y habla con el resto de invitados, pero no te emborraches». ¿Cómo voy a bailar si tengo los pies molidos por culpa de los zapatos nuevos? Permanezco sentado, solitario, mientras todos bailan. Y de pronto, como si fuera un imán, atraigo a los personajes más pintorescos de la boda. Al cabo de tres horas de aguantar insoportables y soporíferos discursos solo me queda una opción: emborracharme

Llego a casa de madrugada y como Kim Basinger en Nueve semanas y media voy dejando un reguero de ropa tras de mí. Lo primero los zapatos, por supuesto, ¡qué alivio! Llego hasta la cama y caigo a plomo sobre ella. Abuelo, sin duda, un día inolvidable.