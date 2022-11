La Sanidad en la Región de Murcia: ¿Comparados con quién?

La sanidad en Murcia está extraordinariamente bien, relativamente pasable o absolutamente destrozada según se compare con una u otra región. Es un razonamiento de Perogrullo, pero conviene sentar desde el principio la premisa de que la evaluación de la calidad de los servicios públicos no puede establecerse con una foto fija, sino midiendo la evaluación de los principales índices y cotejándolos con los de territorios similares al de Murcia en riqueza y población.

Para ser una comunidad autónoma uniprovincial (hasta que Cartagena se constituya en provincia, que a la vista del mercadillo en que se ha convertido el Congreso de los Diputados podría ser algo muy beneficioso para el conjunto de la región, cierro paréntesis), lo cierto es que gozamos de unos servicios sanitarios francamente mejorables. Esto tiene que ver, claro, con los problemas de financiación que sufre Murcia. Que no provienen de Zapatero, como asegura el tópico extendido por los populares y aceptado absurdamente por la izquierda local, sino del modelo establecido por Aznar en 2001, que no tenía en cuenta, entre otros factores importantes para Murcia, el incremento de población. Es cierto que ZP no resolvió el problema, pero otro tanto cabe decir de Rajoy, que estando durante dos legislaturas en el poder, una de ellas con mayoría aplastante, no instrumentó la reforma del sistema de financiación que reclaman a Sánchez ahora con tanta urgencia los dirigentes del PP murciano.

Para abordar el estado de la Sanidad murciana hay que tener presente que el ente público que la gestiona, el Servicio Murciano de Salud, es una empresa que pierde unos 300 millones de euros al año. Eso ahora, después de hacer numerosas economías para detener la sangría acumulada, porque había años que el SMS cerraba con un déficit de más de 500 millones de euros, unas cifras ruinosas que habrían provocado la desaparición de la entidad si no estuviera financiada con fondos públicos. Con esa situación financiera es realmente portentoso que el organismo haya seguido prestando un servicio público de estimable calidad, aunque eso, evidentemente, es gracias a la calidad profesional y humana del personal sanitario, puesta de manifiest con especial brillantez durante el azote de la Covid-19.

Pero los esfuerzos personales no pueden ser el recurso permanente para mantener a flote una institución tan compleja como la que vela por la salud de un millón y medio de personas. Hacen falta inversiones, aumentar las plantillas y dotarlas de los recursos necesarios para mejorar los estándares de atención en un campo tan exigente como el de la salud, donde convergen altas tecnologías, nuevas investigaciones y mejoras estratégicas en la forma de atender las necesidades sanitarias de las personas; también de las sanas.

Desde ese punto de vista, es evidente que la clave está en tener un sólido sistema de atención primaria, que es precisamente la cuaderna más desvencijada de nuestro barco sanitario. Cabe pensar que el acuerdo al que ha llegado la consejería y los sindicatos del sector sirva para mejorar las condiciones de la atención que nos prestan a todos cuando acudimos a nuestro Centro de Salud. Pero mucho nos tememos que se trata de un pacto voluntarioso para apagar momentáneamente un fuego que solo puede extinguirse con mayores recursos financieros.

Pero eso es algo imposible desde el momento en que los Gobiernos (éste y los anteriores) necesitan preservar los privilegios de las regiones ricas para mantener el poder. A la izquierda cabe achacarle, sin embargo, una dosis añadida de sinvergonzonería, porque estos ni siquiera fingen que les duele mantener las injusticias territoriales. Al contrario; en el Parlamento se levantan y aplauden, orgullosos de su gestión. Así nos va.