Escapadas y machismo

Victoria. Qué partido, oiga, el de España-Costa Rica. 7 goles como siete soles. A ver cómo nos va con Alemania. No hace falta ganar por ese resultado otra vez. Con un 1-0 me conformo.

Y llegó la serenidad. En un bar de Murcia ciudad están viendo el partido un buen grupo de aficionados, con gorras, camisetas y banderas con los colores de España. Cuando los nuestros marcan el primer gol, saltan de alegría, se abrazan y gritan ¡Españaaa! Con el segundo, hacen lo mismo. En el tercero, baja un poco la intensidad de los gestos, aunque continúa. El cuarto produce más risas que otra cosa. El quinto, gritos de ¡bien, coño, bien! El sexto y el séptimo son tomados con una serenidad feliz, relajada, casi con un poco de pena por los costarricenses, y, sobre todo, por su portero Keylor Navas, que jugó en varios equipos españoles, entre ellos, el Real Madrid, y al que se las metieron todas, pero, vamos, todas, todas.

Fuerte crítica. Un hombre habla con otro, en una mesa de una terraza, tomando café, a las 11 de la mañana del viernes: ‘Lo de esta semana en el Congreso de los Diputados ha sido de vergüenza absoluta. Esos insultos machistas de una diputada de Vox contra una ministra demuestran que hay gente que no respeta nada. Y el apoyo de sus compañeros de partido deja claro quién es cada uno y qué quiere conseguir, probablemente, llevar a los españoles la idea de que la democracia es eso, política llena de porquería. La oposición tiene que hacer oposición, e incluso mostrarse dura como el pedernal, pero ese tono y esas palabras son, como se ha dicho, de taberna maloliente, de gente pasada de vino o de copas de coñac, escupiendo en el suelo mientras habla’. (Esto último lo dice casi con rabia)

Otra opinión. Escucho en la radio a Juan Ramón Calero, abogado del Estado, que fue portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y también diputado en nuestra Asamblea. Comentando lo anterior, dice que, en su época en el Congreso, los portavoces trataban con dureza a sus oponentes políticos, pero también con inteligencia y a menudo con algo de sorna, que se agradecía. Rechaza totalmente lo que está pasando con esas faltas de respeto y esos insultos y alusiones a la vida personal de los oponentes. Piensa que los que así se comportan, además de poco demócratas, no son muy listos, en general.

Noticias frescas. Una mujer a otra, casi a gritos, cada una en un coche que conducen, cerca de un colegio donde acaban de recoger a unos niños: ‘Hija, llámame, ¡que tengo que contarte una cosa!’, y agita una mano y hace ese gesto con la boca que indica que ‘¡ya verás, ya verás, es tremendo!’ Y cada una sigue su camino.

Corbatas infantiles y juveniles. Estoy cerca de un colegio de Murcia y veo salir a los chicos. Todos llevan su uniforme. Con corbata. Me llama mucho la atención lo de la corbata porque, como ahora la lleva tan poca gente, los políticos y algún jefe de la banca como mucho, ver a esas criaturas todos con la corbatica colgando, parecía raro. No sé si eso será para motivarlos a que lleguen muy alto, pero lo que está claro es que precisamente, cuanto más alto llegan los hombres de ahora, menos corbatas se ponen. Véase Bezos, Amancio, Zuckerberg, etcétera.

Noticias. Me entero por la prensa especializada de que Iñaki Urdangarín se ha recuperado de su lesión en el codo. Ya ves tú, y yo no sabía siquiera que se había lesionado. En el mismo reportaje se dice que él y su novia disfrutaron de una escapada romántica en el parador de Vitoria. Como los dos viven en esta ciudad, no veo yo muy claro lo de ‘la escapada’, pero, en fin, que no estoy al día y eso no me sienta bien. Y mientras tanto la Infanta con los chiquillos.

Buen pescado. Una recomendación: la lecha está en su temporada. Es un pescado riquísimo, y se puede hacer de mil maneras. Y está muy bien de precio.

Cine y televisión

No doy mucho con la tecla de las series últimamente. He comenzado a ver la que ha dirigido David Trueba sobre Jordi Pujol, y está bien, sobre todo para nosotros, los que vivimos lo que se cuenta. También he comenzado a ver dos películas, Deep water, con Ben Affleck y Ana de Armas, que es insoportable, (ella no, ella es guapa, digo la película) y Cinco lobitos, esta española y mucho mejor, pero que no está uno ahora de humor a para ver estas cosas de todos los personajes cabreados y tristes. He hecho alguna incursión en Élite, pero las cosas que pasan ahí ya no se las cree nadie. Eso sí, al menos trata temas como la homosexualidad en el deporte, los sentimientos de las personas trans, o la violación en grupo, pero es tal la falsedad de los personajes que es difícil de soportar.