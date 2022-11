Ha escrito un libro de fútbol, ¿pero alguna vez ha jugado al fútbol?

No, nunca, pero sí que he hecho de todo. En el colegio jugaba al baloncesto de forma divertida con las amigas, pero también he practicado golf, baile y hip hop. Siempre he sido aprendiz de todo y maestra de nada.

¿Cómo se inspiró para hacer un libro donde se combina fútbol y violencia de género?

Me pareció un tema que había que tratar porque ahora se está normalizando que las chicas jueguen al fútbol, quizás con pequeños gestos como el mío, que es un granito de arena en un desierto. Cada vez sale más en televisión. Y por otra parte, cuando fui a Madrid a firmar ejemplares de mi primer libro, Toca mi ventana, conocí a una chica que se llevó el libro que jugaba en el Rayo Vallecano y ahora está en el Getafe, y su tía, que fue quien le acompañó, también había sido futbolista. Hasta ese momento no lo supe. Le firmé el libro, ella se lo llevó y al tiempo empezamos a seguirnos en Instagram. Pensé cómo una chica tan femenina jugaba al fútbol. Y si yo he tenido ese microsegundo para pensar en eso, entendí que hacía falta un libro como este.

Siempre se ha estereotipado a chicas poco femeninas jugando al fútbol.

Por supuesto, y esta chica, que es monísima y muy femenina, nunca hubiera dicho que jugaba al fútbol. Cuando fui la segunda vez a Madrid ya tenía el proyecto de escribir En mi terreno. Me tomé un café con ella, le confesé lo que me había pasado y que quería escribir sobre fútbol femenino. Ella es Paula Guijarro y me estuvo contando todas sus inquietudes, las diferencias respecto a los chicos y los problemas de banquillo. Aparte de documentarme con ella, mi hijo ha jugado en el Barnés desde pequeño y he vivido el ambiente de los padres matándose en las gradas, los nervios previos a un partido, el día de chupar banquillo o de ser un héroe. Todo eso lo he vivido en casa. Él también me ayudó en los aspectos generales del fútbol.

Vamos, que ha escrito de fútbol sin saber nada de fútbol.

Así es, pero he tenido que documentarme y hacer un trabajo de campo. En mi casa, toda mi familia es del Atlético de Madrid y yo me considero igual para que no se metan conmigo por apoyar a otro. Cuando juega España no me lo pierdo y ahora también sigo a la selección femenina. Entiendo un poquito, sé lo que es un fuera de juego, que ya es bastante en una persona que no ha jugado.

¿Qué peculiaridades ha visto en la personalidad de esas mujeres que juegan al fútbol?

Lo que sí veo es que a ellas les encanta el fútbol. Al final, los niños que dicen que quieren jugar al fútbol muchos no saben qué es, pero las chicas sí, saben que realmente quieren serlo porque hasta ahora no han tenido tan fácil el acceso a este deporte. Luchan por lo que realmente quieren, mientras que en los chicos viene en el manual de instrucciones. Ellas han elegido jugar al fútbol aun a sabiendas de que hasta hace poco era complicado y en el colegio podían marginarte o llamarte marimacho. Al final son mujeres que hacen lo que realmente les gusta y para ellas es lo más normal del mundo como para mí puede ser escribir. Luchan por lo que les gusta.

Es un libro con personajes juveniles y también contiene una gran carga de violencia de género, que en estas edades es más común de lo que creemos. ¿Es el gran tapado de la violencia de género juvenil?

El problema es cuando creemos que la violencia de género empieza con el bofetón. La violencia de género comienza mucho antes. Cuando eres una persona adulta, estás casada y tienes, entre comillas, que pasar el resto de tu vida con otra persona, parece que te lo tienes que tragar, pero cuando eres joven y puedes elegir, quizás parece que a lo mejor nunca llega ese bofetón porque muchas lo ven llegar antes, pero sí ha habido previamente ese control de las redes, esa relación tóxica previa a la violencia física. Se sufre igual, pero creo que también hay más educación y formación y que las chicas lo identifican antes.

De acuerdo, pero cada vez encuentro más comportamientos entre jóvenes que a mí no se me han pasado por la cabeza en la vida.

Ahora, con las nuevas tecnologías, hay mucho peligro, porque es una herramienta más para una persona celosa y controladora. Si antes tu pareja te decía que se iba de marcha con sus amigas, te tenías que creer lo que te decía, pero ahora tienes una herramienta que es el móvil que te permite saber lo que hace ella o la amiga, que puede subir una foto o un tío le puede dar me gusta a una publicación. Las nuevas tecnologías son una herramienta para ponérselo fácil a las personas controladoras. La gente joven tiene más problemas ahora, pero si no lo dicen, no nos enteramos. Y si ellas no consideran que hasta que no llega el bofetón no hay violencia de género, hay un problema.

Pero es que el maltratador, en algunos casos, logra que le defiendan.

El maltratador tiene una manera de actuar muy definida. Lo primero que hace es aislarte para que no tengas apoyo, ni amigos ni familia, y una vez que estás sola, es muy fácil hacer lo que quiere contigo. Y lo segundo es hacerte sentir un cero a la izquierda. En esos casos no ven solución y al final son las mismas víctimas las que tienen que darse cuenta. En los dos libros insisto mucho en la importancia del entorno, pero hasta que la víctima no abre los ojos, aunque sea dudar lo más mínimo, no se plantea si tiene una relación tóxica.

Cada día nos encontramos más víctimas de violencia de género, pero es que detrás de cada denuncia hay diez que no lo hacen.

Por supuesto, eso es así. Al final la denuncia, para lo que sirve realmente, es para que no vuelva a suceder, por lo menos con esa persona. A veces, por desgracia, las leyes de alejamiento o la justicia no funcionan, y por eso hay víctimas mortales de violencia de género. Muchas veces no hace falta terminar la denuncia para solucionar el problema, sobre todo si es gente joven. El problema es que ese hombre puede seguir haciendo eso a otras chicas. También hay muchas cosas que son difíciles de probar e incluso de que te crean. La gente joven también tiene miedo a que le señale su entorno.

También hay muchos entornos machistas que justifican esos comportamientos.

A mí me emocionan padres que vienen a comprar el libro y me cuentan que su hija está pasando por ese problema y quieren que se lo lean. Me gusta que los padres, no solo las madres, se impliquen, que lo ven y que se lo creen.

El problema muchas veces es que los entornos no creen que sea algo que vaya con ellos.

Más que no vean que sus hijas sufran eso, que puedan entender a la pareja y les digan que si el chico no quiere que se ponga una falda, lo entienden porque lo van enseñando todo. O les dicen que no suban esa foto a las redes sociales o no salgan si su novio no sale. Ellos, en la educación que recibieron, era algo normal y no han evolucionado. El que tiene sentido común abre los ojos, pero otros no.

Por los casos que le han contado, ¿la violencia de género es diferente en gente joven a adulta?

Las bases son las mismas, pero es verdad que una mujer experimentada puede tener más capacidad para intuirlo. Pero en una chica que es su primer amor, es muy difícil salir de ahí. Los adultos podemos entender el amor de otra manera, pero también tenemos una experiencia y madurez mental que nos puede hacer, no en todos los casos, ver el problema antes. La gente joven está más desarmada en ese sentido. Después, si no hablan del tema con sus padres, se queda ahí, lo hablan con una amiga que tiene la misma inmadurez que ella, y se queda el asunto estancado. La base es la misma, pero la manera de materializarlo es diferente. Y los adultos no utilizamos tanto las nuevas tecnologías, que en la juventud sí se da más.

¿Hay algún caso que le haya puesto los pelos como escarpias?

Es que hay tantos casos… Hay uno que me removió mucho antes de escribir el primer libro, que fue el que a mí me hizo dar el paso. Fue el caso del asesinato más joven de violencia de género. Se llamaba Alba y cortó por Facebook con su pareja, pero su expareja quiso recuperar la relación, la esperó en el portal de su casa y la apuñaló. La dejó muerta en su cama y cuando su madre llegó de trabajar, se la encontró con un montón de puñaladas en el cuerpo. Vi un reportaje de Vicente Vallés sobre este caso concreto y lo que me sorprendió fue que tanto la madre como los amigos conocían que ese chico no la querían bien, pero no podían imaginar lo que iba a pasar. Ellos se sentían culpables y por eso creé una historia donde pasaba algo similar pero donde había alguien que se daba cuenta y hacía algo.

Mucha gente relaciona violencia de género con inmigración porque no conoce realmente los datos.

Yo creo que no, pasa a todas las edades, religiones e incluso gente adinerada. Muchos hombres curran a sus mujeres los domingos antes de ir a misa. En gente que no tiene medios, formación o su cultura dice que la mujer es insignificante, es más fácil que ocurra, pero se da en todos los estratos de la sociedad. De hecho, los casos que yo conozco no proceden de inmigrantes.

¿Cree que las leyes protegen a la víctima?

Mira, yo ya no sé qué pensar. Al final, las víctimas se ven más apoyadas con los CAVI, los psicólogos, los trabajadores sociales y con la gente de apoyo que con en la justicia. A ellas les ayuda que alguien conozca su caso y les eche una mano. Que al año llegue la justicia y ponga unas medidas es una satisfacción, pero realmente considero que el apoyo se recibe de la gente más cercana. Lo más importante es que cuenten sus casos y los compartan. Eso es lo que más les ayuda, más que la justicia.