Simulacro de Navidad

No fue un susto, sino más bien una sorpresa. «Repsol, sitiada por el fuego en Cartagena», rezaba el impactante titular que abría la edición digital hace unos días. Me lo leyó Siri mientras estaba espatarrado en mi sofá y la verdad es que apenas me inmuté. El subtítulo que aclaraba lo obvio, que se trataba de un simulacro, estaba a un clic y lo ejecuté para confirmarlo. La escena que describía la entradilla de la noticia, con las llamas de un incendio en la sierra de la Fausilla aproximándose a un tanque de almacenamiento de la refinería era tan posible como poco creíble en ese momento, porque de producirse, no sé si me enteraría unas horas más tarde por el periódico mientras descanso cómodamente en mi casa. Lo lógico en una situación así es que nos alerten enseguida y nos falte carretera para salir corriendo. Por lo que pudiera pasar.

Me acordé entonces del famoso pitido ese que se puso a prueba en nuestra Región para avisarnos ante una emergencia y en la similitud que tiene una medida así con las sirenas de un bombardeo, solo que adaptada a las nuevas tecnologías. No sonó en mi teléfono móvil y me consta que no fui el único. Debe ser que algunos no estamos entre los elegidos para la preservación de la especie.

El caso es que no ganamos para sustos y, pese a los riesgos posibles en unas instalaciones industriales como las ubicadas en el valle de Escombreras, se agradece que la petrolera y las autoridades se preocupen de ensayar escenarios de peligro, para que quienes tienen que saber qué hacer en esas situaciones lo sepan.

Donde no hay fuego pero sí deben andar bastante quemados durante estas semanas es por Sabic, sobre todo, los 268 miembros de la plantilla a los que afecta el ERTE anunciado por la multinacional saudí, forzada a parar una planta por los elevados costes de producción que ha provocado la inflación. Lo que no sé es si hay simulacro capaz de controlar y extinguir las candentes llamas de una economía cada vez más global, pero también más caliente.

No me extraña que los roscones de Reyes lleven ya dos semanas a la venta en Mercadona, porque la incertidumbre propia de nuestra existencia es cada vez mayor y, con un escenario mundial entre bombas y desastres climáticos,se palpa más eso de que no sabemos si llegaremos al día siguiente. Lo de hacer planes para diciembre o para el 6 de enero de 2023 carece total y absolutamente de garantías. Así que vamos a hincarle el diente y a saborear el clásico dulce navideño desde principios de noviembre. A tomar viento el propósito de intentar guardar la línea, o más bien de rebajar la curva de la felicidad, que pusimos en marcha en octubre, solo un mes antes, porque en septiembre aún es verano y todos sabemos que es imposible ponerse a dieta en el periodo estival.

Lo que me chirría realmente no es que nos empeñemos en adelantar cada vez más estas entrañables fiestas, sino sobre todo, la pérdida progresiva de la esencia real de las mismas. Este mi diario de toda la vida tenía el acierto de enganchar el interés del lector con el siguiente titular: «Mercadona vende ya al protagonista de la Navidad». Se refería al roscón de Reyes, pero, si bien se trata de un producto indispensable en los hogares en una fecha tan señalada como la de la llegada de sus majestades de Oriente, mucho tiene que promocionarse este dulce para desbancar a otros grandes protagonistas navideños. Aunque, en realidad, solo hay uno, con el que cada vez cuesta más encontrarse entre la parafernalia que usamos para celebrar estos días.

Por mucho que la ocultemos entre montañas de langostinos y de turrones, por más que la convirtamos en la fiesta del consumo, por más que la adornemos de guirnaldas y lucecitas de colores en nuestras calles, que también llevan poniendo desde hace días, la Navidad rememora y celebra el nacimiento del niño Jesús, del Mesías, del que vino a salvar al mundo. Debo alimentar mi fe, porque lo hemos arrinconado tanto que crece por momentos el número de hogares que no le hacen hueco en los modernos belenes que venden ahora, con coloridos, luminosos y musicales tiovivos, norias y otros motivos festivos, que no dejan ni quieren dejar su sitio al auténtico protagonista de la Navidad. Solo espero que nuestro olvido, abandono y hasta desprecio en algunos casos no provoquen que se olvide de que vino a salvarnos de nosotros mismos. Confío en que no llegue el momento en que el fun, fun, fun que cantamos el 25 de diciembre lo cambiemos por el boom, boom, boom. Así que como decía Jim Carrey en El show de Truman: «¡Buenos días! Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches».

O ponemos freno a tanto desvarío o no va a haber ensayo ni simulacro que nos saque de ésta. Yo, por si acaso, les deseo también ya feliz Navidad y me voy a comprar a Mercadona mi roscón preferido, el que está relleno de crema. ¡Que a nadie le amarga un dulce! Y el día de Reyes, me como el último trozo del enésimo roscón y me pongo otra vez a dieta. Ya sabemos, año nuevo, vida nueva. De momento, vamos a terminar este loco 2022, antes de que explote.