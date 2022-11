La nueva casa

Lo primero que hay que hacer al entrar a una nueva casa es tomar posesión de ella como se posee el cuerpo de un amante. Hay que recorrer el pasillo y deleitarse en sus rincones, acariciar las paredes, pararse de pronto en mitad del salón para tomar aire. Abrir las ventanas y cerrarlas, manosear los objetos que te miran expectantes, percibir el aroma de cada estancia, dominar el sofá y entregarse a la cama.

Los lugares nuevos nos desconciertan porque, en ellos, no podemos evitar vernos desde fuera, sentir la híperconciencia del intruso. La conquista del espacio solo llega cuando somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y mimetizarnos con lo circundante. Contemplar por la ventana la tierra prometida, en lugar de observarnos a nosotros mismos. Bajar la guardia y dejarnos colonizar por el paisaje.

Dejarlo todo atrás es un acto contradictorio y adictivo. Es una experiencia liberadora y, al mismo tiempo, alienante. Dejas de existir, de alguna manera, y eso te proporciona un gran alivio, pero al mismo tiempo, comienza a embargarte una irremediable desazón. Te sientes un extraño dentro de tu cuerpo y sientes la urgente necesidad de volver a crearte, puesto que es imposible existir sin ser.

En soledad, uno descubre que la identidad no es más que «el conjunto de las máscaras que poseemos», como señaló el sociólogo Erving Goffman. El problema es que en el ‘teatro’ de lo social, lo que comienza siendo una máscara, termina por convertirse en nuestro rostro. Fuera del foco público y privados de la mirada del otro, descubrimos que esa persona que habita en nosotros y que creíamos tan especial es, en realidad, un desconocido cualquiera.

Cuenta Platón en el Mito de Er que todo aquel que bajaba al oráculo de Trofonio debía beber de una fuente cuyas aguas hacían olvidar todo lo que esa persona había sido hasta entonces. Este rito purificador y terapéutico, que era una práctica extendida en la Época Antigua, sanaba a las personas de los miedos que las atenazaban y las liberaba psicológica y espiritualmente. Una vez olvidado todo, debían entonces beber de otra fuente que les permitía recordar con detalle todo lo que habían experimentado durante ese renacimiento simbólico.

Hoy desconfiamos de esos rituales arcaicos, sin embargo, desarrollamos nuestras vidas bajo campanas de cristal que nos asfixian, oprimen y nos abocan al vacío. Encerrados en nuestras rutinas, caminamos en círculos que convierten nuestro pensamiento en circular. No podemos consultar al oráculo, porque estamos programados para continuar sin reflexionar, ni podemos liberarnos de nosotros mismos, porque estamos encadenados a nuestra identidad. «Para la persona encerrada en una campana de cristal, el mundo mismo es la pesadilla», escribió Silvia Plath.

Mi nueva casa ya ha dejado de ser nueva, es decir, se ha convertido en un hogar. Para mí, una semana es el tiempo que se tarda en hacer un espacio propio (o en que ese espacio se apodere de ti). Y así, de un día para otro, se nos olvida quiénes éramos antes de atravesar el umbral. Ya no somos los mismos porque hemos cambiado de sofá: hemos adquirido una nueva postura ante la vida. Nuestro enfoque también es distinto, porque otras ventanas enmarcan ahora la realidad.

La nueva casa solo espera de mí que sea lo que soy ahora. No me ofrece ningún tipo de respuesta, pero me obliga a plantearme nuevas preguntas. Suspender nuestra identidad, liberarnos de la máscara convertida en rostro, es una práctica terapéutica que nos confiere lucidez y perspectiva. Al final solo se trata de aprender a habitar en nosotros mismos.