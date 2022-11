BBC Productions

Leí en Abc hace unas semanas un reportaje con motivo del centenario de la BBC en el que se detallaban algunos de los pasos que habían dado lugar al nacimiento de este imperio. Es curioso que unas simples palabras al más puro estilo militar, «Aquí 2LO, Marcori Hause, Londres al habla», marquen el punto de partida de las emisiones radiofónicas. Uno se imagina a Arthur Burrows, un peso pesado de la British Broadcasting Company, pronunciando aquella frase ante un micrófono en el otoño de 1922 y ve pasar ante sus ojos el cambio de una época como si se tratase de un pequeño parpadeo, como si no hubiese detrás una carrera científica cargada de suspense.

Lo que vino a continuación es la crónica de la humanidad de los últimos cien años contada por una cadena que forma parte de la esencia del Reino Unido. Sus ondas y sus cámaras han sido los oídos y los ojos de medio mundo y han cubierto todo lo que cabe en un siglo. Por cercanía en el tiempo, y a modo de referencia, piensen en que cuando Isabel II fue coronada en 1952, la BBC ya llevaba tres décadas librando su batalla comunicativa de cada día.

En España hemos sido testigos de segunda fila de las producciones que han salido de esta institución. Para mí, contemplar en el salón de casa cualquier producto suyo era todo un acontecimiento, una apuesta segura de calidad televisiva. La primera serie que cayó en mis manos fue Yo, Claudio (1976). Viendo los planes siniestros en aquella Roma imperial hecha en estudio, comprendí que el veneno del poder ha estado siempre planeando entre nosotros. Recuerdo sus decorados majestuosos y el color de barro cocido de su fotografía que transmitía una autenticidad hasta entonces insólita. Aquellos episodios eran poesía en estado puro, una obra a la altura de la mejor tragedia shakesperiana.

La BBC también ha sacado a la luz a varios de los referentes del humor británico. Yo nunca he sido un entusiasta de este género, puede que el doblaje se dejase en el camino parte de su gracia original. Aun así, he disfrutado con algunos de aquellos episodios disparatados de los Monty Paython que se dieron a conocer a finales de los 60. Reconozco que sus críticas surrealistas y socarronas iban dirigidas al corazón de todo bicho viviente y supieron dar un aire renovador a la comedia. En ese terreno también se movía Benny Hill. No se cita mucho últimamente, puede que sus obsesiones sexuales no interesen en estos momentos, pero sería injusto olvidar sus carreras a toda velocidad detrás de las enfermeras junto a su séquito de viejos verdes al son de aquella música estrafalaria.

De todos los productos que han salido por la puerta de la BBC creo que siento especial predilección por sus documentales. Más allá de que han sido unos compañeros de siesta inseparables durante años, queda su increíble dedicación por acercarnos al mundo de la naturaleza en todas sus aristas. Destacan los trabajos de David Attenborough. Sus narraciones siempre me han despertado una gran pasión por la aventura, al nivel del National Gographic. Seguramente su mayor mérito ha sido el uso de la primera persona, el llevar aquellos viajes al corazón de la naturaleza a un territorio propio.

No puedo terminar este breviario de la BBC sin mencionar las películas producidas en la época reciente. Me refiero a títulos del nivel de Billy Elliot, Match Point o El gordo y el Flaco que han dignificado el cine inglés de las últimas décadas. Muchas de ellas poseen una calidad cinematográfica extraordinaria y han sabido reflejar una sociedad que solo se entiende en Reino Unido. En estos tiempos tan oscuros donde abunda la mediocridad se agradece este tipo de apuestas.

Con semejante filmografía la admiración después de este siglo de existencia es aún mayor. Las producciones de la BBC, pese a la distancia geográfica, se han convertido en una parte muy importante de nuestra cultura.