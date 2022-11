Nos rasgamos las vestiduras por la expresión con ‘animus iocandi’ pronunciada por una conocida presentadora de la televisión autonómica de nuestra región sobre la razón de estar chupando un caramelo en directo. Y, sin embargo, la libertad de expresión la ampara en su totalidad. En este país esa libertad, ha dicho en reiteradas ocasiones la jurisprudencia, está por encima en ocasiones incluso del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Si no, vean las últimas sentencias del Tribunal Supremo en esta materia.

Por motivos no académicos, un profesor universitario impugnó un acuerdo del Área Medieval, al objeto de manifestarse, una vez más, como víctima, cuando bien al contrario ese profesor intenta imponer, como viene sucediendo desde hace ahora dos años, su único criterio, en perfiles y miembros del tribunal de la plaza de profesorado, a la que él mismo concurrió en la organización docente del aérea, al resto de los profesores por medio de chantajes, difamaciones y amenazas, acción en la que viene colaborando estrechamente otra profesora con la que mantiene una amistad íntima, desde hace años y que es conocido por todos. El juez de primera instancia estimó la demanda entendiendo que esas expresiones empleadas en la reunión del Consejo de Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cantabria vulneraron el derecho al honor del actor. La Audiencia revocó la sentencia y consideró que estaba dentro de la libertad de expresión. El Supremo confirmó esta última sentencia, porque esas expresiones de calado son tolerables dentro de un enconado ámbito académico, al constituir una exageración lingüística entre dos profesores que discutían sobre el gobierno futuro profesional y liderazgo de su departamento (sentencia de 26 de septiembre de 2022).

Otra sentencia también del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2022 ha absuelto asímismo al demandado de un ataque al derecho a su honor. En este caso se trataba de unas noticias referentes a una persona, publicada en los informativos y en la página web de una televisión, en la que se decía que el actor era beneficiario de una cuenta en un banco suizo, con referencia a su puesto en la empresa fabricante del medicamento contra la hepatitis C, objeto de polémica por su alto precio. Dice la sentencia que es de interés general el saber quiénes son las personas beneficiarias de esas cuentas bancarias en Suiza. Otra más, de fecha 11 de octubre de 2022: la publicación de fotografías que ilustraban un reportaje cuya finalidad era informar sobre actividades de la Asociación de Parejas Liberales de Asturias, no afectan al honor de la demandante, porque en las fotos eran difícil reconocerla y porque había prestado su consentimiento a las mismas.

Pero no siempre es así, otras dos sentencias también del Supremo, una de fecha de 6 de octubre de 2022, dice que prevalece el derecho a la memoria de una persona difunta sobre la libertad de expresión. Y la de 17 de octubre de 2022, donde gana el derecho del honor sobre la libertad de expresión, porque el periodista dijo del actor que pertenecía a un clan mafioso y a una mafia policial, que acosa y trata de destruir a una persona utilizando acciones que recuerdan a los CDR (comités de defensa de la revolución) cubanos, o incluso, a las SS alemanas en sus actuaciones contra los judíos.

Todo esto lo cuento por si ustedes tienen que acudir a una reunión de su comunidad de vecinos y se disparan lingüísticamente. El techo acaba de tocarlo el abogado francés Richard Malka con la publicación de su libro Le droit de chier sur dieu (no me atrevo a traducirlo). Y aprovechando lo del Pisuerga, amparado en mi libertad de expresión digo, que es increíble la reciente supresión de la sedición como delito, del Código Penal de 1995 (no como ha dicho el presidente de un código del siglo XIX). Aunque siempre nos quedará la rebelión, por ahora, mientras no la conviertan también en una mera desobediencia, que capaces son, con tal de contentar al independentismo.