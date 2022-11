Esta mañana llueve. Escucho el impacto de las gotas contra la tierra, el gorjeo de un gorrión rezagado en busca de cobijo y un gallo a lo lejos. Es el silencio del campo.

Es cierto que una de las acepciones con que la RAE define el silencio es la ausencia de ruido. ¿Pero existe el silencio absoluto? Hablan de lugares como el Desierto de Atacama en Chile, el Parque estatal de Anza Borrego en Estados Unidos o el Ushuaia en Argentina (desde luego, lugares poco accesibles para una escapada de fin de semana), incluso leí no hace mucho que en Minnesota (EE UU) se encuentra una cámara capaz de absorber el 99,9% del sonido, pero que una persona no podría aguantar en su interior más de cuarenta y cinco minutos antes de sufrir alucinaciones, cambios de personalidad o perdida del equilibrio. Mal rollo.

De momento prefiero seguir inmerso en mi silencio campestre. Ahora no se oye ni al gorrión rezagado ni al gallo cantor, solo la lluvia.

Disfruto de este tipo de silencios, los silencios mundanos, esos que están formados por sus propios sonidos y sin los cuales no serían silencios en sí mismos. Me retrotraigo entonces a espacios conocidos y momentos vividos que consiguen avivar en mí recuerdos placenteros de paz y tranquilidad: una playa solitaria en invierno donde solo se escuchan las olas rompiendo en la orilla, el zumbido suave del viento y el graznido de las gaviotas; el atrio de un monasterio con el agradable y relajante sonido del agua de la fuente central, una campana llamando al rezo o el lento arrastrar de unas sandalias por el piso de su claustro; un cementerio en un día de semana donde la voz de algún que otro visitante aislado suena apagada en la lejanía… En fin, esos silencios con sonidos o como cantan Simón y Garfunkel, The sound of silence, los sonidos del silencio.

Aunque el silencio forma parte de nuestras vidas, no todos lo escuchamos de igual manera. Hay quien echa de menos el eco del trafico de la ciudad o el murmullo masificado de la gente o quienes encienden el televisor o la radio en casa con el único fin de tener un runrún de fondo. Y por supuesto existen las personas que, para llenar momentos de silencio, incomodos para ellas, utilizan las palabras. Esta, desde luego, es una costumbre muy arraigada en nuestra cultura. Hay que hablar, exponer lo que sea con tal de que no parezca que no tenemos nada que decir. Sin embargo, ya en la antigüedad, algunos pensadores clásicos como Horacio, Pitágoras, Epicuro o Séneca hablaban de la disciplina del silencio como primera piedra del templo de la sabiduría o como vivir calladamente.

Pero tuvo que ser en el siglo pasado cuando otro ‘gran pensador’, Groucho Marx, nos lo dejó cristalino como el agua: «Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente».

Por tanto, y ahora que me he venido arriba con las citas, creo que ha llegado el momento de guardar silencio y como dijo Beethoven, no romperlo si no es para mejorarlo.

Ha dejado de llover. A los pocos minutos se escucha un estruendo metálico y dos tractores arrastrando unos enormes remolques pasan ante mí. Se desvanece mi silencio bucólico.