Francisco Murcia Martínez (Murcia, 23 de septiembre de 1969) es una persona inquieta. Policía Local desde hace treinta años, fue uno de los fundadores de la ONG Azul en Acción y con el club Murcia Challenge está inmerso en la organización de la décima edición del maratón de Murcia, que se celebrará el 5 de febrero. Gran aficionado a la fotografía, ha montado una escuela a través de la que también se hace una labor social.

¿Ha hecho deporte toda la vida?

Desde pequeño me ha gustado hacer deporte a todos los niveles. Nunca he hecho nada de forma profesional, pero lo he tocado casi todo. He jugado al tenis, frontón y squash y también he corrido. Y para la tonificación muscular siempre he ido al gimnasio, que ha sido el eje de otros deportes que he practicado.

¿Los deportes de raqueta son los que mejor se le dan?

Son los que más he practicado y me han llamado la atención, aunque de joven también hice algo de artes marciales.

¿No le gustaba competir?

No, pero este año, por ejemplo, sí que he competido en el Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos en Rotterdam, pero fue para tener una experiencia con unos compañeros. Participé en tenis de mesa.

¿Cómo fue la experiencia?

Muy buena porque vino gente de todos lados, sobre todo asiáticos, que son muy buenos, pero yo fui más que a competir a pasármelo bien. El año que viene será en Canadá e intentaré ir. Nos juntamos cuatro o cinco mil compañeros de todo el mundo, con los que puedes hablar y compartir experiencias. Lo pasamos muy bien.

Es que el deporte ayudar a socializar mucho.

El deporte es una afición en común con compañeros de profesión. Todo lo que envuelve al deporte es sano y positivo.

¿Policía por vocación?

Sí. Llevo casi treinta años de Policía Local de Murcia y de joven me gustaba ayudar y echar una mano a la gente en todo lo que podía. Eso fue lo que me llevó a ser Policía. En estos treinta años que llevo, me siento muy orgulloso, como el primer día, de vestir el uniforme, que para mí es muy importante. Cada día intento ayudar en todo lo que puedo y hacer mi trabajo lo más profesional posible. Tengo unos valores éticos que defiendo a capa y espada cada día. Para mí eso es lo principal.

Es un oficio sacrificado, donde se pueden encontrar de todo en cualquier momento.

Nos podemos encontrar con cualquier cosa, pero para eso estamos, para intentar afrontar los problemas que surgen de la mejor manera posible, con el diálogo, con la actitud más correcta de cara a esa persona que pueda ocasionar el problema.

¿Ha visto alguna vez su integridad física peligrar?

Alguna vez puntual. Cuando estás de servicio siempre surgen cosas complicadas, pero gracias a Dios siempre han salido bien. La verdad es que llevo una trayectoria sin lesiones ni nada grave, pero también tengo al lado grandes compañeros que hacen más fácil mi trabajo.

¿Cómo se puede cambiar esa percepción que tiene algún sector de la sociedad que ve en un policía a un enemigo?

Yo siempre digo que cuando alguien tiene un problema, lo que más le interesa es tener a un policía al lado. Nosotros somos amigos de los ciudadanos aunque a veces tengamos que actuar para poner denuncias de circulación vial, pero nosotros estamos para que nos llamen porque ahí estaremos para solucionar el problema de la manera más profesional. Por lo tanto, qué mejor que tener ese policía cerca. Quien piense que un policía es un enemigo, está muy equivocado. Nosotros siempre estamos ahí para velar por la seguridad.

¿Cómo vivió la pandemia desde su puesto de policía?

Me siento muy orgulloso de todos mis compañeros de la Policía Local de Murcia. Estamos ahí las 24 horas para lo que la sociedad necesite y en la pandemia todos mis compañeros han estado en primera línea, expuestos, para estar con quien haga falta. Es algo que la sociedad debe valorar, al igual que el trabajo realizado por los compañeros de la sanidad y otras fuerzas de seguridad.

¿Con la pandemia la imagen de su colectivo ha salido reforzada?

Yo creo que sí, pero también cuando hay riadas, situaciones en las que la gente lo pasa mal. Ahí está siempre la policía, ayudando a esa gente que ha visto inundada su casa. Por ello la ciudadanía debe ver que somos amigos o por lo menos cercanos.

Entre las muchas facetas de su vida, porque es una persona inquieta, ¿cómo surgió Azul en Acción?

Azul en Acción nació hace 23 años. Dentro de mi vocación de ayudar a la gente, fui uno de los fundadores de esa ONG y la creamos para echar una mano en todo el mundo. Hemos hecho más de 70 proyectos internacionales de cooperación. Actualmente estamos involucrados en un proyecto oftalmológico y óptico con una campaña anual donde se operan entre 400 y 500 personas prácticamente ciegas. Estamos trabajando en Senegal ahora mismo con personas que por los medios precarios que tienen, se quedan ciegas con una simple catarata. Con un equipo médico que llevamos allí, hemos conseguido ayudar a toda esa gente. Qué mejor manera de devolverle la vista para que vuelvan a la sociedad como un activo. Es un tipo de ayuda de lo más completo y seguimos en ese proyecto.

Cuando uno visita esos países, ¿valora mucho más lo que tiene aquí?

Son países completamente diferentes a los occidentales. Hay personas con verdades carencias y cuando las ves, te sientes un privilegiado por vivir aquí. Si alguien tiene opción de echar una mano a este tipo de personas, que lo haga, porque se va a sentir orgulloso y tendrá una satisfacción personal, que al final es lo más importante.

¿No vuelve tocado tras una campaña de ese tipo?

Las primeras veces vienes bastante impactado. Cuando lo haces varias veces, el ser humano se hace más duro, pero no significa que lo que ves te cree unos sentimientos contrapuestos. Vives situaciones bastante duras. Estuve hace unos años tras el terremoto en Haití y vi un país derrumbado, con la gente viviendo en la calle de forma casi miserable. Nosotros trabajamos para ayudar y minimizar esa precariedad.

Y también está involucrado con Murcia Challenge en organizar eventos como el maratón, que ha adquirido una gran dimensión.

Organizar cualquier cosa, siempre que tenga cierto empaque, no es fácil. Hay que hacerlo de una forma profesional y diligente. Murcia Challenge es un club deportivo que nació en 2013 con el fin de promocionar el deporte y sus valores, como la solidaridad y el esfuerzo. Crear un evento deportivo no es fácil, pero te llena de satisfacción, porque también ayuda al entorno y se activa la economía. Todos los deportistas consumen y se alojan en hoteles.

¿Les costó mucho levantar el maratón?

Este año celebramos la décima edición. Lo inició un equipo con mucha ilusión, que trabajó de forma fenomenal, pero era un evento nuevo en Murcia y todo eso lleva un rodaje. Nosotros lo cogimos en 2019 y la TotalEnergies Murcia Costa Cálida ya metió el año pasado 4.000 personas. Lo bueno que tiene este evento es que las previsiones de esta edición es de 6.000 corredores. El running, si lo mezclas con el turismo deportivo, está de moda en todo el mundo. La gente aprovecha esta actividad para hacer turismo. La maratón es un evento que trasciende de lo deportivo a lo social, que deja mucho retorno económico a la ciudad, porque hace un año vinieron 700 extranjeros y llegaron corredores de casi todas las provincias. También estamos posicionando la ciudad en todo el mundo. Nosotros somos murcianos y queremos mostrar nuestra ciudad en cualquier parte del mundo.

Y más con el clima que tenemos aquí.

Nosotros haremos la carrera en 2023 el 5 de febrero, donde tendremos ya una temperatura casi primaveral, que es lo que buscan muchos europeos que vienen aquí buscando eso. Además, se encuentran una maratón con un entorno bonito y un circuito homologado, llano, donde se pueden hacer buenas marcas. Tiene todos los alicientes necesarios, como también el solidario, porque promocionamos la participación de todas las personas con discapacidad, a los que regalamos el dorsal, y también cedemos espacios a las ONG para que tengan visibilidad. También vamos a los colegios y hacemos una carrera gratuita para los niños. A los comercios de la ciudad les regalamos dorsales para promover que compren en sus tiendas.

¿No le han amenazado con echarle de casa alguna vez con tanto ajetreo?

Tengo una mujer estupenda y tanto ella como mis hijos saben que soy así. Ellos también tienen su tiempo conmigo.

¿Ha metido a sus hijos en el deporte?

Mi hijo mayor, que tiene 22 años, también va al gimnasio y juega al fútbol. Y el pequeño, que tiene 11, está practicando taekwondo. Les he transmitido que a mayor o menor nivel hay que hacer deporte.

Debe tener que ser muy organizado para llevar tantas cosas adelante.

Me organizo pero es que a mí me gusta trabajar en equipo. Al final los méritos son del equipo y eso es lo que tengo claro. El éxito radica en la labor de todas las personas que están contigo.

El problema es que esta sociedad es cada día más individualista.

Es individualista, pero yo no lo soy, me gusta estar con gente y trabajar con gente. Si hago algo que pueda estar bien, el mérito es de los equipos. La vida hay que vivirla en compañía. Valoro mucho la amistad y mi familia es lo más importante, al igual que mis compañeros de trabajo, que algunos ya son parte de mi familia.

Y también le gusta la fotografía, donde ha hecho sus pinitos.

Me encanta la fotografía y he realizado varias exposiciones. Ahora estoy inmerso en la creación de una escuela de fotografía para impartir tanto cursos básicos como más especializados. Y dentro de esta escuela hay una sección de ‘Fotografía solidaria’, donde damos apoyo a las ONG o asociaciones que lo necesiten para que de forma gratuita tengan un reportaje para promocionarse.