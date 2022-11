Una terrible orfandad

El mercado de fichajes de invierno está abierto, en los últimos días los partidos políticos han empezado a presentar a sus candidatos a las elecciones de 2023, pronto ha empezado la precampaña electoral para nuestra desgracia. Y por si fuera poco el desfile de candidatos a alcaldesa y alcalde de los municipios de la Región, el pasado viernes salió el CEMOP de Otoño, y el resultado para quien les escribe es desolador. El PP y Vox ganan votos, el PSOE lleva a la abstención a un número considerable de su electorado, Cs no aguanta la refundación y desaparece de la Asamblea, y Unidas Podemos resiste y se queda como está, todo un milagro para su situación a nivel nacional.

El Partido Popular se quedaría a escasos escaños de obtener la mayoría absoluta según la encuesta, consiguiendo ‘frenar’ a Vox, pero sólo un poco, ya que su crecimiento en nuestros dominios continúa y pasaría a tener un grupo parlamentario con 8 diputados. El Psoe pierde votos, cayendo dos diputados, pero ellos dicen que «estamos percibiendo que la valoración positiva de la ciudadanía sobre nuestro trabajo con la sociedad está en aumento», siendo incapaces de hacer autocrítica y darse cuenta que su candidato es el peor valorado, desconocido y que para los habitantes de la Región de Murcia el proyecto del Partido Socialista no es una alternativa por la que apostar.

Fernando López Miras sigue siendo el mejor valorado, nuestra rock’n’roll star de la política murciana, y no me extraña ante el panorama de resto de líderes. Antelo figura incalificable para mí políticamente hablando; Vélez, un gran error del psoe que hará retroceder a la izquierda en un momento en el que hay que ser valiente y apostar por una mujer y proyecto joven; Javier Sánchez Serna, figura irrelevante para la Región, este hueco en Podemos se lo ha ganado con esfuerzo y trabajo María Marín, y María José Ros Olivo, mujer valiente al ocupar un lugar tan complicado como es estar al frente de un partido herido de muerte y a la vez ser una desconocida para la ciudadanía, tiene su mérito y le honra por lealtad a su partido.

El Mar Menor, las infraestructuras y el aislamiento de la Región, la sanidad y la educación públicas han pasado a ser problemas de segunda para los ciudadanos, viendo los resultados que nos presenta el CEMOP; si les soy sincera tampoco me sorprende demasiado. Vivimos en una región de derechas, donde la izquierda o el partido mayoritario de izquierdas ni está ni se le espera, no tiene proyecto ni ganas de gobernar, se conforma y contenta con ser oposición mediocre. Por otro lado Más Región, Izquierda Unida, Unidas Podemos y la posible puesta en marcha de la plataforma de Yolanda Díaz para las elecciones autonómicas y municipales, no están por la labor de formar candidatura conjunta, repitiendo el bochorno de Andalucía, dividiendo a la izquierda cuando más necesitamos su unidad. Entonces, ¿qué nos queda? A ustedes no sé, a mí una terrible orfandad de cara a las próximas elecciones.

La carrera electoral acaba de comenzar, aún nos queda ver nuevos anuncios de fichajes para los partidos y los municipios. Pienso en García Egea: ahora que el mundo de las cripto está en sus peores horas, ¿lo rescatarán para alguna lista? ¿Dónde quedarán los tránsfugas, y cuál será el impuesto revolucionario que el PP les ha concedido a cambio de su voto en la moción de censura? ¿Los veremos en una lista del PP? ¿Ginés Ruiz Maciá nos dará alguna alegría presentándose por algún proyecto de izquierdas que ilusione? ¿ A Cs aún le queda alguna sorpresa que darnos antes de bajar la persiana definitivamente?

Lo único que tengo claro es que soy bastante pesimista. No veo un proyecto de izquierdas ambicioso y con ganas, aunque aún queda partido. Ojalá me equivoque y recupere la ilusión en un proyecto político que se crea que otra Región es posible y así la que les escribe deje de ser huérfana política y recupere la esperanza.