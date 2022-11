Docentes al borde de un ataque de nervios

Muchas de las cosas que escribo aquí se pueden hacer extensibles a otros empleados públicos, como es el caso de los médicos y sanitarios que, sin la menor duda, se merecerán un próximo artículo. Hoy quiero hablar del oficio de educador, tan necesario para nuestra sociedad y nuestro futuro, tan ensalzado por unos como minusvalorado e incomprendido por otros.

De niño, mucho antes de querer ser pintor, escritor, fotógrafo, viajero o aviador siempre quise ser maestro, incluso en aquellos tiempos en que se decía aquello de «pasas más hambre que un maestro de escuela» y nuestras familias tenían que regalarles, de vez en cuando, un pollo campero para cumplimentar lo exiguo de su sueldo, que uno ya tiene más de medio siglo. Es cierto que, en nuestros días, episodios como los de la pandemia nos han hecho caer en la cuenta de que hay oficios imprescindibles como el de los productores y transportistas de alimentos, como es el caso de los agricultores y ganaderos, y, por supuesto, el citado de los sanitarios: nuestra subsistencia sería imposible sin los profesionales que se dedican a estas labores.

Pero además de comer y gozar de buena salud, que nos une a todos los seres vivos, lo que nos hace seres humanos, sin lugar a dudas, es la cultura, que también hemos descubierto como imprescindible en la pandemia, y, aún más, la educación. La educación nos transmite todo lo que ha ido aprendiendo nuestra especie y nos da las herramientas para formar parte activa de nuestra sociedad, implicándonos en el conocimiento, comprensión, cuidado y mejora de todo cuanto nos rodea. Con los años, mi admiración hacia la profesión de la enseñanza, en todos sus niveles, ha ido en aumento y como padre de alumnos, miembro de AMPAs y marido de maestra, el respeto a la profesión de estos servidores públicos se ha convertido en casi devoción.

Quienes vivimos con una maestra poseída por su vocación, y más aún si forma parte del equipo directivo del centro, sabemos que no hay mayor mentira que aquella de creer que su trabajo es sencillo y sus vacaciones muchas. Los maestros tienen un horario infinitamente más extenso de lo que la gente se cree: preparando clases, corrigiendo trabajos y controles, reciclándose, poniéndose al día con la legislación y nuevos proyectos, atendiendo problemas y demandas de las familias, organizando actividades extraescolares, salidas, talleres, conmemoraciones, semanas de las letras, de la salud, de la paz, de teatro… Y todo ello aderezado con esa inmensa y creciente labor de burocracia y papeleo que les exige la administración. Los políticos de toda índole, siempre rodeados de asesores, técnicos y secretarias, jamás podrían realizar las tareas de estos maestros que lo mismo dan clases que redactan informes, proyectos, memorias y papeles mil, sin descanso.

No hay evento, encuentro ni celebración, por muy familiar o festiva que sea, donde coincidan dos maestras, que no genere largas conversaciones de los docentes poniéndose al día contándose cosas de su trabajo o, en la mayoría de las veces, contándose penas. Sé de lo que hablo: para un maestro no hay ni fines de semana ni fiestas de guardar que los distraiga de sus preocupaciones con los alumnos, las familias, los inspectores, los directores generales, el comedor, los alumnos de necesidades especiales, el resto de compañeros del claustro, el Consejo Escolar, el AMPA… Si tu mujer es directora de un colegio deberás acostumbrarte a que su teléfono tiene que estar día y noche conectado, como la funeraria o el médico de guardia. Y estos dos años y pico de pandemia, la cosa ha sido infinitamente más complicada. No hay dinero que pague la labor de un empleado público con vocación, labor que muchas veces no se ve, pero que la Administración sí conoce y debería apoyar mucho más, no sólo por la mejora del servicio prestado sino, en muchas ocasiones, como les pasa a los sanitarios, por la propia salud física y mental de los empleados públicos.

Comprendo perfectamente las reivindicaciones o las huelgas que puedan hacer los camioneros, los agricultores o los empleados de una fábrica; sus productos son necesarios, pero las demandas de los sanitarios o del colectivo educativo tienen un plus: trabajan con personas, su producto es la salud de la gente o la educación de la sociedad, y de ello depende la vida y la manera de vivirla en convivencia o en conflicto, en bienestar o en sufrimiento.

Vivimos en unos tiempos complicados para el planeta y para la humanidad y la educación tiene mucho que ver con que salgamos vivos de esta o sucumbamos ante la barbarie, y la incultura destructiva del planeta y del género humano.

Los servicios públicos no pueden ser una oportunidad de negocio para unos pocos, sino un camino para lograr un estado de bienestar y una sociedad mejor para todos. Llegan tiempos donde la agresividad aflora por las redes sociales, donde hay medios de comunicación que están al servicio del negocio e intereses de grandes especuladores, donde hacen falta personas formadas, con sentido crítico y con convicciones asentadas por la cultura y una educación en igualdad de oportunidades. Para no volver a la época de las cavernas, necesitamos un redoblamiento en la apuesta por una enseñanza pública y de calidad. Es bueno que haya mejoras en la legislación, pero hay que llevar la legislación vigente a la práctica, implantarla con los medios necesarios y la apuesta de todos los territorios del Estado. La educación tampoco puede ser una trinchera, un campo de tiro, un espacio para hacerle la guerra al adversario político. ¿No nos damos cuenta que a la cultura, la sanidad y la educación deberíamos sacarlas del campo minado de las luchas partidistas y del intento de que los amigos hagan el negocio?

Con el tiempo parece que aquello quedó en nada, pero de aquel fuego queda el rescoldo de la desconfianza en algunos centros escolares ‘que no quieren problemas’ y algunos temas necesarios y otros tiempos inocuos, se soslayan «no sea que a alguien pueda molestar y nos metan en un lío», llámese educación sexual o temas sobre la memoria histórica. Una pena que al final se salgan con la suya quienes utilizan la marcha atrás, en todo, como una fórmula hipócrita para engatusar votantes.

Los padres, los maestros, los directivos, los sindicatos… toda la comunidad educativa en general, están muy preocupados por el estado de la educación pública. En nuestra Región se echa en falta una mayor planificación, no ir a salto de mata, no vender la moto de multitud de planes y programas para los que luego no hay medios ni personal y sólo se pueden realizar en diez de los seiscientos centros educativos existentes. La política de hacerse la foto y vender humo tiene las patas muy cortas y deberíamos aprender de la que le ha sobrevenido a Ayuso en Madrid. No hemos superado la época de los recortes, de hace más de diez años, nunca hemos vuelto al momento anterior, las ratios se hacen insostenibles, los profesores cada vez se contratan más tarde para ir ahorrando por aquí y por allá, cada vez es mayor el número de alumnos con necesidades educativas especiales y cada vez son menos los profesores para atenderlos…

El caso que, mientras todo se nos va en conciertos, hasta en las enseñanzas no obligatorias de bachillerato, la enseñanza pública obligatoria se mantiene con palicos y cañicas y a costa del grandísimo esfuerzo de unos profesionales que ya no pueden más. Urgen Auxiliares Técnicos Educativos (Ningún niño sin su ATE), muchos colegios se caen a trozos, faltan maestros y los que hay trabajan demasiadas horas, hay que reducir las ratios… Necesitamos un Plan.