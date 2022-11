Hay frases que han marcado nuestra infancia y muchas de ellas han surgido de esa especie de templo familiar que ha sido la mesa en torno a la que nos sentábamos a desayunar, a comer o a cenar. Era como un bello ritual diario, donde nos contábamos nuestro día a día en el cole o en el trabajo, según el caso. Y, por qué no decirlo, también se producían esas pequeñas o grandes batallitas fraternales.

Un anuncio de ElPozo comenta que hay dos palabras mágicas que lo arreglan todo en una familia: «¡A comer!». Porque esa mesa es, posiblemente, el lugar más tierno del mundo, resalta la marca murciana.

¡Qué bonito recuerdo escuchar el grito de nuestras madres y saborear los momentos posteriores en los que devorábamos lo que había en los platos y grandes raciones de cariño!

Ahora, aún se puede escuchar ese grito de llamada en muchos hogares, pero cada vez en menos. En esta sociedad que nos hemos inventado, dejamos que el dinero compre nuestro tiempo, cuando lo segundo es infinitamente más valioso que lo primero. Nos hemos autoimpuesto la necesidad de ganar más, pensando que cuanto más ceros tenga nuestra nómina, viviremos mejor o seremos más felices. Tan rápido va todo que ni nos paramos a preguntarnos si es así. Porque la pantalla de un ordenador en una fría oficina o cualquier otro puesto de trabajo al que le entregamos nuestras jornadas enteras no son para nada comparables con la riqueza de los minutos, horas y días que les regalamos a nuestros hijos y que ellos nos regalan a nosotros. Así, ellos también recordarán con agrado sentencias paternas y maternas como «siéntate derecho», «en la mesa no se canta» o «con la comida no se juega».

Me detengo en esta última, pero no por el anhelo de tiempos pasados, sino porque la cosa se está poniendo tan rematadamente absurda, que en la era del consumismo exacerbado, del derroche total y del culto a lo estético y superficial, permitimos que nuestros hijos pasen hambre. No basta con que muchos padres y madres, asfixiados por las apreturas de la economía doméstica o que, simplemente, se decantan por alimentar más el desarrollo personal que el enriquecimiento familiar, tengan que dejar a sus retoños en el comedor escolar. Resulta que ahora, este servicio no garantiza que su alimentación sea suficiente. Y a nadie escapa la importancia en el desarrollo de los niños de una adecuada dieta.

Así lo han denunciado los progenitores de algunos colegios de Molina de Segura, Murcia y Cartagena, indignados por situaciones tan ridículas y lamentables como que a los pequeños no solo les reduzcan sensiblemente las raciones, sino que lleguen hasta el punto de darles la mitad de una pieza de fruta o los gajos contados de una mandarina o una naranja, según indican los padres de algunos centros. Lo peor es que quienes han decidido recortarle la comida a nuestros hijos en los colegios recurran a la manida excusa de la inflación, en lugar de reclamar a quienes corresponda o incluso a los propios padres que cubran el supuesto sobrecoste al que todo el mundo se está acogiendo para exprimirnos. Hasta que digamos basta, hasta aquí. Porque no quiero pensar que estén utilizando la reducción de alimentos en los comedores escolares y, por ende, la salud de nuestros hijos para presionar en busca de unos objetivos.

Y ahora voy a ser total y absolutamente demagogo. ¡Anda que no habrá alternativas para apretarse el cinturón que a todos nos pueden venir a la cabeza antes que negarle a nuestros pequeños una ensalada en condiciones, un plato de lentejas como Dios manda o una naranja esférica! Que a este paso, lo de buscar tu media naranja va a ser literal para las generaciones del futuro.

Como no podía ser de otra manera, la consejería de Educación ha salido al paso de forma inmediata y sostiene que no va a consentir que se produzca esta alimentación deficitaria. Confío en que no se quede solo en palabras, pero, sobre todo, que los esfuerzos para la tan manida conciliación familiar no solo sean una realidad y una prioridad para todos, sino más bien para que se encaminen a que los niños puedan comer en su casa con sus padres todos los días. Porque cuando le decías a tu madre que ya estaba bien, que parara de echarte comida en el plato, ella siempre vertía un cucharón más, o dos o tres. Y, parafraseando a los excelentes publicistas de ElPozo, convertían la mesa de nuestros hogares en el lugar más tierno del mundo.

No permitamos que nuestras cocinas y nuestros salones se queden como los platos de nuestros hijos en algunos comedores de algunos colegios, casi vacíos. Aunque admito mi escepticismo al respecto, cuando leo y escucho noticias que cuentan como si tal cosa que en España hay más perros que niños y que hay más posibilidades de cruzarse a una pareja con un perro que con un hijo. Me pregunto qué pasaría si los que pudieran elegir fueran los niños, aunque pensándolo bien, los padres de ahora éramos los niños de antes. Como sigamos así, vamos a acabar a bocados. O quizá ya lo estamos.

¿Qué nos está pasando?