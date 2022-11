Con ciencia

Aunque la gama de grises sea muy importante y casi nada sea blanco o negro, al final hay dos tipos de películas de guerra: las belicistas y las antibelicistas. Sin novedad en el frente (Netflix, 2022) es una gran película del segundo tipo, que da cuenta desde las mismísimas trincheras del agotamiento del ardor guerrero en la Gran Guerra (1914-1918). Vale casi como reportaje actual, porque en última instancia todas las guerras son iguales. En la de Ucrania parece claro que, soflamas aparte, los contendientes directos están ya cerca del agotamiento y sus principales apoyos logísticos o económicos (China y USA) quieren que acabe cuanto antes, para evitar que se lleve por delante la economía. Así que, si Rusia no echa el comodín nuclear, puede que vayamos viendo en el horizonte el único desenlace posible, tal como se dijo aquí desde el principio: un armisticio y la partición de Ucrania.

En la próxima vida seré de ciencias. Me apunté a periodismo para cambiar el mundo y ahora resulta que, desde mi minúscula trinchera, he de luchar por mantener el que hay pues la mentira y la maledicencia lo enreda o bombardea cada día.

Dudo que me resucitado cerebro dé de sí para la física o la química. Y también será un no para la matemática. Tampoco creo que me reencarne en Leonardo da Vinci. Sin embargo, neuronas que tiran hacia la biología y la paleontología tengo algunas, latentes siempre y excitadas tras el covid.

Confío en que para la ida quede aún mucho tiempo y, en base a ello, sean tantos los progresos científicos que permitan que se abra el apetito del conocimiento al más común de los mortales.

Por el momento, que no es poco, esta semana se cierra con el descubrimiento de las células que causan la metástasis en el cáncer de colon y también de la forma de eliminarlas con técnicas genéticas antes de la cirugía. Ahí es nada. El cáncer es a nivel personal lo que los bulos a la colectividad. Extirparlo está más cerca gracias a un grupo de investigadores de Barcelona. Qué orgullo.

En estos mismos días, además, se ha conocido que nueve personas discapacitadas han vuelto a caminar gracias a la estimulación eléctrica de las neuronas de la médula. Pasos en la mejor dirección posible.

Y, por si fuera poco, antes de ayer se dio a conocer un estudio que confirma una reducción del 35% en la población con alzhéimer y otras enfermedades similares en los países ricos, pese a no existir ningún tratamiento eficaz o, lo que es lo mismo, como si estuviéramos en los pobres.

Ante el aumento evidente de personas sin conciencia, bien está en felicitarse por los avances que nos proporciona este universo con ciencia.