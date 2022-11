Una nueva sanidad resolutiva liderada por la enfermería

La sanidad es el segundo problema que más afecta a los españoles, según concluye el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Antes, durante y después de la pandemia del Covid-19, la atención sanitaria y cuidados que todos y todas necesitamos y recibimos en algún momento, no solo nos preocupa de manera prioritaria, sino que incide de manera decisiva en nuestra calidad de vida y bienestar integral.

Queremos y necesitamos un sistema sanitario fuerte, cohesionado, resolutivo y eficaz, pero... ¿cuál es su realidad actual y, lo que es más importante, cuál será su realidad futura?

Lamentablemente, podemos afirmar que nuestro actual modelo sanitario, tremendamente medicalizado y con importantes luces pero también con muchas sombras en los últimos treinta años, está agotado y requiere con urgencia medidas que corrijan su lenta pero inexorable agonía.

Por ello, escuchar a algunos políticos y leer en algunos medios de comunicación que faltan médicos, sin más, como si este fuese el problema de la grave situación en la que se encuentra nuestra sanidad pública, además de ser falso, es desviar la atención de lo esencial y de paso utilizarlo como arma política contra el adversario.

Desde hace años, todas la organizaciones que representan al colectivo médico (OMC, Conferencia de Decanos en Medicina, representantes de los MIR, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, etc), vienen manifestando públicamente que no hacen falta médicos ni más facultades de Medicina, sino que están mal distribuidos. Sí pueden hacer falta médicos de Familia en Atención Primaria y en alguna especialidad, como Anestesia, pero nada más.

No podemos olvidar que España ocupa en Europa el cuarto lugar en ratio de médicos por habitante, situándose por encima de la media europea, la cual es la mitad que en España. Sin embargo, esta generosa situación de privilegio no ha permitido reducir las listas de espera quirúrgicas ni tampoco la de consultas externas o pruebas diagnósticas, pues todas ellas no han parado de crecer, como tampoco se ha reducido el tiempo medio de estancia hospitalaria ni se han mejorado los tiempos de rendimiento quirúrgico en nuestros hospitales o la masificación de las urgencias hospitalarias

Es evidente, por tanto, que la solución a los graves problemas de nuestra sanidad pública no se sustentan en incrementar ni el número de médicos ni el número de facultades de Medicina.

Por contra, lo que sí tenemos es un grave y acuciante problema de falta de enfermeras y enfermeros en nuestro país, que nos sitúa a la cola de Europa en número de estos profesionales por habitante.

Una realidad que a los políticos que nos representan, tanto en el Congreso de los Diputados, el Gobierno regional de Murcia, no parece que les preocupe. Quizá porque consideran que trabajar ellos para resolver la negligente falta de enfermeras y enfermeros es una necesidad de segundo orden y no ofrece réditos políticos.

Se olvidan, sin embargo, que es incuestionable que el motor y la columna vertebral de nuestro sistema sanitario son las enfermeras y enfermeros, como así lo reconocen los ciudadanos en las múltiples encuestas que se realizan, donde ocupan el primer lugar en valoración profesional.

También lo reconocen organismos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que llevan años reclamando la necesidad de que todos los sistema sanitarios del mundo cuenten con más enfermeras y enfermeros para poder dar respuesta de manera satisfactoria a los importantes retos de presente y futuro existentes.

Por todo ello, nuestro sistema sanitario exige con urgencia un cambio de modelo basado en la prevención y el cuidado de las personas para intentar lograr un giro radical que nos lleve a evitar un cáncer o un infarto en lugar de tener que afrontarlo con el coste en salud, vidas y sufrimientos del entorno familiar que esto conlleva, teniendo en cuenta, además, el gasto económico que generan estas situaciones, muchas de ellas prevenibles.

Nuestra sanidad pública necesita 87.000 enfermeras para alcanzar la media europea, teniendo que considerar, además, que en los próximos 10 años se jubilarán en torno a 60.000 profesionales y que nuestra sociedad tiene reservados nuevos espacios profesionales y laborales, como son la enfermera escolar, el entorno sociosanitario o el desarrollo competencial en los centros de salud, sin olvidar el necesario cambio de modelo también en los órganos de dirección y al más alto nivel, así como en las instituciones políticas y representativas de nuestra democracia.

Necesitamos, en definitiva, un nuevo modelo sanitario que debe pasar, indudablemente, por el crecimiento de la profesión enfermera. Un cambio que no puede esperar más porque lo que está en juego es la salud y calidad de vida de más de 47.000 de personas.