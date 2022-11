¿Se puede confiar en alguien a primera vista?

En la vida diaria nos encontramos en muchas situaciones en las que nos vemos obligados a tomar decisiones a partir del rostro y de la expresión emocional de personas en las que tenemos que confiar, antes incluso de que intercambiemos palabras. Así, Internet es un ejemplo de cómo la foto de una persona puede inducir a buscar una relación posterior de amistad o sentimental, o a compartir viaje en coche, alojarse en su casa o incluso proceder a una entrevista de trabajo. Si la primera impresión es buena abre la puerta a un acuerdo o cooperación posterior. Se sabe igualmente que la credibilidad de un testigo en un juicio puede estar influida por esa primera impresión de confiabilidad. Es tan fuerte esta tendencia que quienes saben que su rostro genera confianza tienden, en general, a mostrarse cooperativos y no defraudar a los demás.

El dato es que son muchas las personas que corroboran este primer impulso y afirman que son capaces de decir si confían o no en desconocidos tan sólo por su aspecto físico, especialmente por su rostro. Este tipo de decisiones son rápidas, espontáneas y surgen en menos de una décima de segundo. El cerebro es capaz de establecer automáticamente la distinción entre personas fiables o no, de la misma forma que lo hace, velozmente también, entre individuos atractivos o no atractivos. Al parecer se basa, entre otros, en aspectos como la expresión de una emoción positiva o agradable, vaya o no acompañada de sonrisa. En los encuentros con otras personas la cara es directamente accesible y, a veces, es el único indicio en que uno se puede basar para decidir o no confiar en alguien. Lo curioso es que aunque existan otras claves, éstas pasan a menudo a un segundo lugar dando preferencia al rostro.

No es lo mismo parecer que ser digno de confianza. La cuestión es si esta primera impresión, formada sólo a partir de rasgos faciales es correcta o precisa. De no ser así los rasgos faciales serían irrelevantes y se podrían tomar decisiones importantes a partir de claves erróneas, con consecuencias negativas. Esta tendencia abre la posibilidad al engaño; puede que quien posea rasgos de confiabilidad o imite a las personas confiables intente aprovecharse de los demás.

Los investigadores estudian estos juicios de confiabilidad y valoran después cómo se corresponden con las conductas reales de cooperación. Lo hacen proponiendo realizar juegos de carácter económico donde los participantes se enfrentan a dilemas en los que deben decidir si reparten o no, y en qué cuantía, las ganancias que obtienen con otros jugadores de los que sólo conocen sus rostros. Lo que dice la mayoría de los estudios es que los rasgos faciales, por sí mismos o como único indicio, no son suficientes para establecer si alguien es digno de confianza. Nos basamos, por tanto, en procesos intuitivos, sujetos a error.

Lo malo es que en muchas situaciones hay que tomar decisiones rápidas y, peor aún, que ese primer valor que se da al rostro puede desplazar, a veces durante mucho tiempo, a otras consideraciones más pausadas y realistas. Las consecuencias de la primera impresión pueden ser desastrosas. Para evitarlo recordemos algo también intuitivo: se acierta más si se recurre a más indicios, especialmente a la interacción directa y en persona. Para esta conclusión no hacen falta experimentos y, además, muchas personas seguirán confiando en su primera impresión pase lo que pase y le digan lo que le digan.