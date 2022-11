A vida con la muerte

Parece que no encontráramos el momento para hablar de la muerte salvo cuando nos encontramos de bruces con ella y nos olvidamos, la mayoría de las veces, que si hay un elefante en la habitación es ese precisamente, porque siempre puede suceder y nadie, por ahora, puede evitarlo para siempre.

La muerte da sentido a la vida porque define la frontera final de la misma tal y como la conocemos. Quizás no hablamos de ella porque nos asusta y porque, además, como especie, la hemos provocado en nuestros congéneres, y en otras especies también, de las maneras más espeluznantes y variadas, por lo que, quizás, también, no hablamos de ese elefante en la habitación para no dar ideas a quienes están con nosotros en ella.

No nos preparan para la muerte. Nos hablan de lo que sucede, o no sucede, después de ella, siendo la muerte una estación que para unos es de tránsito y para otros es de término, e incluso eso, lo que hay después de la muerte y la vida que tenemos que llevar para afrontar lo que se supone que hay detrás de ese velo, es motivo de lucha, violencia y por lo tanto causa de la muerte misma.

No hablamos de la muerte por la misma razón que no hablamos del sexo y del afecto, y es curioso que ambos dos, Eros y Tánatos, tienen una vertiente pública y una vertiente privada y ambos son, o deberían ser, un acto íntimo que convertido en público puede ser sublime u obsceno en apenas una micra de diferencia y siempre según el que mira. Vivimos como si no fuéramos a morir, como quien gasta lo que no tiene, como quien ama hasta donde no puede, lo que en sí sea una gran definición de lo que es la juventud, que desde siempre nos ha aconsejado amar las rosas y vivir el día, pero tanto las rosas como el día tiene fin y noche, porque se acaban. Eso parece que también se nos ha olvidado y cuando lo recordamos nos ponemos en plan cortarrollos y aguafiestas, como parece este caso ahora, pero les aseguro que no me he cubierto la cabeza ni adopto un tono grave, quizás porque, en mi caso, lo que más temería de la muerte sería dejar en el mundo a alguien a quien yo quisiera indefenso ante el mundo a causa de mi ausencia, y no es el caso. Cuando crecemos tememos a la muerte por lo que podrían causar en otros, a los que dejamos. Y también tememos la muerte de otros por la ausencia que nos dejan.

Tememos la ausencia y nos da miedo la compañía, Tánatos y Eros. Cuando conseguimos no temer la soledad y no temer lo que el amor nos pueda hacer estamos en paz con nosotros mismos. A esa verdad llegamos cada uno de nosotros por nuestro propio camino pero no estaría de más que, mientras llegamos a ella, hablemos del amor y de la muerte sin temores, pero también sin matarnos, que no es plan.