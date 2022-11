La Murcia cochista

Cada vez tengo más claro que el ser humano merece la extinción. Somos nuestro peor enemigo y cuando creí que algo habríamos aprendido con la pandemia, pronto me di cuenta que nuestra capacidad para olvidar, pasar página y resetar es escalofriante. Meses encerrados en nuestras casas no nos han hecho darnos cuenta de la necesidad de tener entornos amables en las ciudades. Que los núcleos urbanos también pueden ser espacios acogedores, donde las zonas peatonales, los espacios verdes ganen la batalla a los coches, la contaminación y emisiones.

Me gusta el asfalto, las ciudades que van a ritmos frenéticos, el metro. Hace tres años decidí volver a vivir en Madrid y contra pronóstico voy al revés del mundo. La gente conforme se hace mayor busca remansos de paz, ciudades más tranquilas donde todo vaya más lento, y yo por el contrario metí la quinta marcha, pisé el acelerador y me embarqué en la aventura de volver a la vida rápida, eso sí, tenía claro que viviendo en el centro de una ciudad como Madrid, el coche pasaba a mejor vida, no tenía sentido.

Me encanta andar y con el metro, teniendo buenas combinaciones de transporte público, la ciudad es tuya, no necesitas coche: ponerte loco aparcando, estar pendiente de la hora, la grúa, la multa... Solté lastre y coche y sin duda fue la mejor decisión que he tomado nunca, y ya de paso puse mi granito de arena para no contribuir a la contaminación de una ciudad que muchos días es irrespirable. Si entre todos no ayudamos, nos vamos a la mierda, y esto no es política, es concienciación climática, apostando por reducir las emisiones y respirar un aire más limpio.

Vivo a caballo entre dos ciudades, Madrid y Murcia, y últimamente paso más tiempo en la ciudad del achopijo. La vida es cómoda, Murcia es una ciudad amable, muy fácil de andar, a la que le falta un buen sistema de transporte público, más carriles bici, servicio de bici pública que todos respetemos. No somos conscientes de la ciudad que tenemos, hay que tomar decisiones valientes, es el momento de apostar por una ciudad más sostenible, con menos coches y emisiones que contaminan y nos provocan más enfermedades respiratorias. Cerrar las ciudades al tráfico y abrirlas a transportes públicos de calidad debería ser nuestro presente y no un futuro incierto cuando depende de colores políticos.

El cambio climático es una realidad, que haga 29 grados un 2 de noviembre en Murcia no es para celebrar, sino todo lo contrario; debemos cuanto antes ponernos a trabajar por una ciudad que apueste por más transporte público de calidad y conectarla para que no seamos tan cuñados y tan cochistas. Debemos apostar por cuidarnos y hacer nuestros entornos más amables; esto debería ser aplaudido de manera unánime por todos los vecinos.

Por el contrario, los vecinos, no todos también hay que decirlo, han apostado por hacer el ridículo sacando una mascota a pasear y defendiendo lo indefendible, puesto que el barrio del Carmen ha estado cerrado más de veinte años al resto de la ciudad sin que nadie se preocupe de él, hasta ahora. Sacar el tráfico infernal de coches no es cerrar el barrio, sino todo lo contrario, pero se necesita concienciación climática, esa que tanto le falta a la mascota y sus palmeros cochistas.

La Murcia cochista, esa que apuesta por el humo, los atascos, las dobles filas, la contaminación, el cuñadismo, que a los ecologistas llama perroflautas o ecologetas. La Murcia cochista, esa que pita en cuanto el semáforo acaba de ponerse en verde, la que grita «mujer tenías que ser» cuando pasa al lado de un coche, la que no es ni machista ni feminista, pero sí cochista. Y eso del medio ambiente y el cambio climático, una mentira de los comunistas rojos.

La Murcia cochista, esa que no entiende que es el momento de cambiar el modelo de ciudad para poder vivir de forma más saludable por el bien de todos.