La guerra que nadie puede ganar ni perder

Nadie entiende completamente la llamada de Putin para que los civiles abandonen la ciudad de Jerson y se pongan a salvo al otro lado del río Dniéper, excepto que sea otra maniobra de desinformación. Si no hubiéramos comprobado la nula importancia que los rusos han otorgado a la integridad personal de los no combatientes en esta guerra, la cosa tendría algo de lógica. Pero esta preocupación humanitaria sobrevenida de Putin, cuando sabemos que la defensa de una ciudad se facilita cuando está repleta de civiles a los que los asaltantes evitan dañar, carece de una explicación bélica evidente.

No es esta la única incongruencia que hemos visto en esta guerra. El hecho de que las dos partes se hayan puesto de acuerdo en algo tan importante como facilitar la exportación del trigo y el girasol ucraniano, es algo que no tiene muchos antecedentes en un conflicto bélico tan brutal como el de Ucrania. Puestos a estrangular la economía ucraniana, nada más fácil, como sucedió en los inicios de la invasión, que impedir una exportación vital para la economía ucraniana, totalmente dependiente de ese canal de ingresos. Sobre todo si la intención de Rusia era acabar cuanto antes con la resistencia de la población. La única explicación es que Rusia pretende en serio mantener su influencia en los países en desarrollo, y cuide de no perjudicarlos en exceso impidiendo que les llegue el ansiado trigo y las semillas de Ucrania. Eso confirma que, por mucha brutalidad rusa sobradamente acreditada en esta guerra sin cuartel, este conflicto está lejos de ser una guerra total, como sí lo fue la intervención rusa en Siria en apoyo del dictador El Assad. Y esto, a pesar de las amenazas de utilizar bombas nucleares tácticas en el campo de batalla, que nadie se acaba de creer del todo, y mucho menos después de la advertencia de ayer por parte de Xi Jinping.

Probablemente, una guerra total, con bombardeos sistemáticos de ciudades, convencionales o nucleares, como los llevados a cabo por los aliados occidentales en Alemania o Japón, obligaría a la OTAN a tomar partido de forma directa. Y no, no se trataría, de momento, de una conflagración del tipo de una Guerra Mundial, simplemente porque el agresor en este caso posee una economía y una potencia militar mucho menor que la otra parte. Pocas veces se menciona, pero los países que conforman la OTAN tienen un producto interior bruto que supera cuarenta veces el de Rusia, y unas fuerzas armadas veinte veces superior y mucho mejor dotadas y entrenadas. Ni siquiera Putin, por muy irracional que sea, querría enfrentarse a un enemigo tan claramente superior. Ni Occidente se toma a la ligera la amenaza nuclear de Putin, ni este puede obviar la amenaza de la OTAN de reaccionar con una fuerza devastadora a una agresión rusa con armas no convencionales de destrucción masiva.

Eso es una cosa, y otra que Rusia esté dispuesta en algún momento a renunciar formalmente el territorio conquistado y dar por terminado el conflicto. Eso significaría una derrota total y ni los ciudadanos rusos, por mucha disidencia y críticas que se puedan acumular en el país, ni Putin en particular, van a dar su brazo a torcer, al menos en un futuro previsible. La anexión de las cuatro provincias del Donbas y su integración formalmente en la Federación rusa, es un gesto similar al del conquistador Hernán Cortés quemando sus naves para impedir la retirada.

La movilización decretada por Putin, sacada adelante con gran dificultad, pero efectiva a día de hoy, demuestra que Rusia está dispuesta a hacer lo que haga falta para quedarse en Ucrania y consolidar los territorios invadidos. Los rusos están jugando, como estamos viendo en Jerson, a vaciar las ciudades que amenazan las fuerzas ucranianas y rellenarlas con la carne de cañón de sus propios compatriotas movilizados a la fuerza. La gran incógnita es cuanto pueden aguantar las fuerzas ucranianas una guerra de reconquista contra un ejército mucho más numeroso y encastillado en sus defensas terrestres.

Llegados a este punto, el conflicto se ha transformado en un perfecto nudo gordiano, que nadie puede deshacer fácilmente. El equilibrio total está muy cerca de conseguirse. Si como ha prometido Zelinski, Ucrania recupera la capital de Jerson antes de fin de año, y expulsa a los rusos al otro lado del río, probablemente la guerra irá perdiendo fuelle, y no solo por la llegada del general invierno. Con la recuperación de Járkov norte y Jerson al sur, Ucrania reintegra las únicas capitales perdidas desde la invasión de febrero, y perderá incentivos para seguir avanzando. Hace tiempo que los rusos han renunciado a acciones ofensivas, pero es probable que, después de seis meses de esfuerzo de reconquista en el norte y en el sur, las fuerzas ucranianas estén exhaustas y no puedan enfrentarse en primavera a más avances en el resto del territorio ocupado por Rusia.

Probablemente asistiremos a algún tipo de cese temporal de hostilidades que podría durar mucho tiempo. Lo que pasará después no lo sabemos. Lo que está claro es que lo que quede de Ucrania se irá integrando cada vez más en Europa y en la OTAN, aunque formalmente no se produzca la adhesión en ninguno de los dos organismos. Rusia permanecerá en adelante desgajada de Occidente tanto económica como culturalmente, convertida en un estado satélite de China. Sus únicos amigos y aliados serán los autócratas tercermundistas que en el mundo seguirán existiendo para desgracia y desesperación de sus oprimidos ciudadanos.

Por lo demás, no hay mal que por bien no venga. El conflicto con Rusia, una vez pasado el shock inicial del gas, va a inyectar esteroides en la generación de energías limpias, tanto renovables como nuclear (a pesar de los luditas de nueva generación que se oponen a ella sin fundamento). Afortunadamente para nuestro continente, carecemos de petróleo y gas, excepto en el Mar del Norte, y el carbón ya no entra en la ecuación. Pero Europa sí cuenta con tecnología y un poder industrial lo suficientemente sólidos para provocar una desconexión total de las fuentes de energía contaminantes.

El fin de las energías fósiles será el final anunciado de tanto déspota financiado por ellas, incluido, con suerte, Vladimir Putin o quien carajo le suceda.