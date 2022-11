Problemas. Una mujer habla por el móvil cerca de mí: ‘Oye, perdona, que no había visto tu llamada’ ‘……..’. ‘Sí, ya sé que me he retrasado en los pagos, pero te acabo de mandar un mes por Bizum y en cuanto pueda te ingreso los otros. Hija, es que se me han puesto las cosas muy mal. Me separé en agosto y…’

Peligros. Hace unos días, Iñaki Gabilondo citó a Cervantes en una entrevista. Me sonó lo que decía. Yo también había leído esas frases en algún momento, pero hace mucho tiempo. La frase es esta: ‘Tienes que desconfiar del caballo por detrás de él, del toro, cuando estés de frente, y de los clérigos, de todos lados’. Lo dijo Miguel de Cervantes.

Sería bueno. ¿Será verdad que se podría conseguir que la ciudad de Murcia tuviera otro tranvía que fuese hacia el Sur, incluso hasta la Arrixaca? Tendrían ustedes que ver el que ya funciona. Hace un servicio muy importante. Siempre va lleno o casi lleno. Muchísimos estudiantes y vecinos de la zona por las que pasa lo utilizan. Y no contamina. Parece ser que costaría unos sesenta millones de euros poner el nuevo en marcha, que es una pasta, pero, oiga, yo veo autobuses vacíos o medio vacíos y el tranvía funciona perfectamente.

Harto. Un hombre a sus dos acompañantes. ‘Estoy ya de calor hasta los mismísimos’.

Hay que actualizarse. Algunos músicos de los que tocan en la calle o en las estaciones de Metro de las grandes ciudades tienen carteles puestos junto a la gorra o la funda de la guitarra en el suelo en los que puedes leer: ‘Tengo Bizum’.

Cine y series. Estoy terminando de ver la serie El inmortal. Es española y no está mal. Va de las drogas, los robos a mano armada y la delincuencia en general, y sin ser The wire, se deja ver muy bien. Los actores funcionan y se han gastado dinero para que no falte de nada, explosiones, muertes, lujos, señoras y señores ligeros de ropa, etc. Y, hablando de ligeros de ropa, he visto una película que se llama Violation, en esa plataforma que está muy dedicada a los cinéfilos, (ya saben que no me gusta escribir aquí los nombres de las plataformas) que me ha dejado patidifuso. El único problema es que, como la he visto a ratos, no me he enterado muy bien de qué imágenes son reales y cuáles imaginadas por la protagonista. Pero tiene tela, mejor dicho, a veces no tiene tela. De todos modos, además de guarrilla, no es muy buena.

Adiós. Se va Piqué. Deja el fútbol, imagino que debido a que últimamente apenas jugaba y se pasaba los partidos sentado en el banquillo. Para alguien que como él ha sido un primera clase indiscutible, debe ser durísimo estar así, esperando a ver si el entrenador, que fue su compañero como jugador, le diga, ‘calienta, que sales’. Como defensa central, fue buenísimo, uno de los mejores. Bueno, tiene una novia nueva y está forrado de dinero. Así todo es más fácil.

Lectura barata. El domingo pasado fui al mercadillo de libros usados y encontré tres que no había leído. Me cobraron cinco euros por los tres. Teniendo en cuenta que en la librería donde suelo comprar me han declarado ‘socio leyenda’ y me han regalado una libreta con un boli estupendo (imagínense ustedes mi gasto en libros para que me hagan ‘leyenda’), encontrar tres que me interesan y que me cobren cinco pavos es una alegría muy grande.

No tiene tumba. Una mujer a otras dos en una cafetería, desayunando: ‘¿Ese? Ese no tiene donde caerse muerto’.

¿Qué tendrán los de Vox contra la bandera LGTBI? Dondequiera que la ven piden que la quiten, sea en la fachada de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Políticas Sociales y Transparencia, o en el Jardín Chino de Murcia. La verdad es que, si esa Consejería se ocupa de los murcianos LGTBI, parece que, cuando llegan sus aniversarios, es normal que pongan la bandera. ¿La van a poner en la Consejería de Sanidad? Bueno, si ellos quieren, claro, pero parece que es lo propio ponerla en el lugar donde se ocupan de estos temas. Por otro lado, la del Jardín Chino, estaba en la plaza de los Derechos LGTBI, y también parece lo propio. En fin, ellos sabrán, pero es que tienen como una fijación contra estos murcianos. Y hasta lo denuncian en el juzgado para que las quiten. En fin.