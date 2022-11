Un Dios de vivos y no de muertos

La fe en la resurrección de los muertos no era compartida por todo el pueblo judío, a pesar de que desde tiempos muy remotos existía la convicción de que Dios era capaz de dar vida a lo que estaba muerto, la fe en la resurrección individual debe datarse hacia el siglo II antes de Cristo, en la época de los Macabeos durante la dominación de Antioco IV Epífanes, que persiguió a los nacionalistas judíos que se sublevaron contra él, llevando a miles al martirio. Surge entonces la convicción de que todos los martirizados resucitarían. Se trata de una convicción que da esperanzas a quienes son perseguidos y asesinados. El pueblo judío espera que Dios remunere individualmente a quienes han dado su vida por confesarlo. Es una fe que está arraigada en quienes son perseguidos, en los comprometidos por una experiencia de vida que se opone a la opresión y la injusticia. Entre las clases altas, que viven cómodamente colaborando con el opresor extranjero, no hay necesidad de una fe en la resurrección.

En la época de Jesús, pero más aún en la de Lucas, los saduceos, es decir, la élite judía que controla el sacerdocio y el Templo de Jerusalén, no creen en la resurrección, porque no la necesitan, les basta con el dominio temporal del pueblo y con el disfrute de sus prebendas al cobijo de las fuerzas de ocupación. Los ricos y poderosos no creen en la resurrección, los pobres y oprimidos sí. Se trata de una pura necesidad surgida de la fe en el Dios de Israel: si Dios es un Dios de vivos, si Dios nos ama, no puede permitir que la tortura y la muerte sea nuestro fin. Por eso, por lógica interna de la fe en el Dios de Israel, surge la resurrección como respuesta ante la persecución y el sufrimiento de los oprimidos.

Lucas nos presenta un cuadro muy interesante de saduceos discutiendo con Jesús. Le plantean la contradicción que habría entre la resurrección de los muertos y el levirato, aquella ley que prescribía a un hombre casarse con la esposa de su hermano fallecido sin descendencia para darle descendencia. Y lo llevan al extremo: siete hermanos se casan con ella y no tienen descendencia, por tanto, ¿de quién es su esposa en el cielo tras la supuesta resurrección? La respuesta de Jesús es demoledora: los que sean dignos de tomar parte de la resurrección y del mundo futuro no se casarán. El matrimonio es un ingenio de este mundo para asegurar al varón su descendencia, pero en el mundo futuro, léase Reino de Dios definitivo, los hombres y las mujeres no se casarán, el matrimonio habrá caducado, no tendrá poder de someter a la mujer, porque hombre y mujer son hijos de Dios, y Dios solo lo es de vivos, no de muertos, como los saduceos, que parecen estar vivos y sin embargo son muertos vivientes. En el Reino de Dios, los poderosos no tienen lugar porque están muertos aún ya en vida y Dios no los reconoce, pues solo conoce a los suyos, a los vivos.