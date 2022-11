Una compañera de trabajo me contó que había soñado conmigo esa noche. Caminábamos en grupo por la calle y, de repente, empezaba a llover. Todos se refugiaban dentro de un coche menos yo. La lluvia arreciaba cada vez más. Ella me gritaba que entrase en el coche, pero yo le contestaba que prefería seguir andando. Lo que me sorprendió de su relato fue comprobar que, en los sueños ajenos, seguía comportándome de forma parecida a como lo haría en el mundo real.