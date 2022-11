Soñar la otra vida

A noche, por trabajo, me acosté mucho más tarde de lo acostumbrado. El caso es que se me hicieron las tantas dándole al teclado, al ratón y a un litro de tónica que, sin ginebra, es como los cafés, que ya me los tengo que tomar sin cafeína. Al terminar me fui directo a la cama, estaba muy cansado y caí redondo. No sabía qué hora era pero desperté con apremio de vaciar la vejiga, no sé si por el mucho líquido bebido o porque alguna tara de la edad ya no me deja aguantar de un tirón hasta la mañana. Lo cierto es que recordaba con todo detalle el sueño que había tenido, un sueño como tantos, en el que se entremezclaba la realidad con la fantasía, las cosas que me son familiares con otras mayormente absurdas. No viene al caso que os relate ahora mi sueño, sobre todo porque cuando escribo esto ya casi se me ha olvidado, lo que sí importa es que era muy largo y complejo, discurría mucho tiempo en él y me llevaría horas contarlo con detalle. Sin embargo, al volver a la cama, miré la hora y me quedé de piedra: apenas habían pasado diez minutos desde que me acosté.

Puede que ustedes me digan que o debería haber ido al baño antes de acostarme, pero he de confesarles que a mí hay una cosa que me ronda en la cabeza: ¿cómo es posible que en unos minutos se pueda soñar algo que necesitaría horas para poder contar? Tal vez sea otra muestra más de que el tiempo es relativo y la vida, mientras dura, pese a todo sigue siendo un sueño lleno de misterios inexplicables, como el tiempo, sin ir más lejos.

El tiempo, la fugacidad de la vida, la muerte... son reflexiones apropiadas para estos días de las fiestas y conmemoraciones, religiosas o paganas, en recuerdo de nuestros difuntos y de los muertos en general. Mi madre, como tanta gente, ha ido a poner flores al cementerio, en el lugar de reposo de la familia y de mi padre, que murió la Nochebuena de hace tres años. Sin embargo, este año yo he preferido ahorrarme las aglomeraciones y he ido hoy, más tranquilamente. El día radiante y las flores aún frescas, dan al camposanto una belleza y colorido tal que me ha recordado a esos cementerios europeos a los que va la gente a pasear o a leer. Incluyo me he fijado en algunas perspectivas que podría pintar del natural, como ya hice en el cementerio de Los Remedios de Cartagena, donde se encuentran muchos hermosas esculturas y pabellones modernistas.

Como consta en los libros parroquiales, la primera persona que fue enterrada en el cementerio galileo fue en 1794. Con anterioridad, los feligreses eran enterrados en la propia iglesia, cuya parroquia comprendía a una amplia zona de la comarca que llegaba hasta el término de Mazarrón.

Los creyentes querían ser enterrados en sagrado, preocupados por el bienestar de sus almas, bajo la protección de la divinidad que se supone que daban los templos. Con el tiempo se fue ampliando la consideración de zonas sagradas a los camposantos y en la actualidad, pocos creyentes se atreven a discutir que todo el mundo es obra de la divinidad y que cualquier lugar de nuestro planeta puede ser divino para albergar los restos mortales de un ser humano, en conjunción con la divina creación y en confluencia con quienes no se declaran creyentes pero ven en la naturaleza una llamada a algo que nos supera y nos une a ella para siempre, en un ciclo sin fin.

Antes de llegar donde mi amigo Nino, mi suegra o mi padre, paso por la avenida principal jalonada de cipreses y panteones de ladrillo visto, que culmina en una pequeña ermita que fue donada por la familia Rosique y en cuya cripta reposan los restos de varias generaciones de sus miembros. Con sorpresa advierto que justo detrás hay una nueva construcción: un edificio acristalado y diáfano en cuyo interior hay un mural de cerámica que representa a un Cristo y en el suelo de mármol se abre en el centro un recuadro de cantos rodados blancos que señala el enterramiento del escritor Manuel Enrique Mira Sánchez, muerto el 5 de diciembre de 2020. El techo está abierto por una ventana por la que se ve un cielo azulísimo y unas nubes de algodón. Salvo en el monte Miral, con vistas al Mar Menor, Cabo de Palos y el Campo de Cartagena, no se me ocurre mejor forma de ser enterrado que la de este escritor, en esta luminosa construcción con paredes transparentes de cristal. La muerte tal vez no deberíamos esconderla en lo oscuro, forma parte de la vida y no hay nada peor que lo que vivimos en la pandemia, cuando no pudimos velar ni ver a nuestros familiares y amigos que se nos fueron.

Los restos mortales de mi padre descansan en un nicho pero su memoria no está ahí, se fue volando como esos canarios que el criaba con mimo y sabiduría. Mi madre ha sustituido los ramos, tan efímeros con estos inusuales calores, por una maceta rebosante de flores que podrá ir regando de vez en cuando. Ella tiene todo el año en casa unas velas encendidas por cada uno de sus difuntos, y el otro día me dijo «¿has ido a ver a tu padre? El día que yo falte no vais a ir ninguno a visitarme ni ponerme unas flores». Le gusta hacerse la víctima para que le hablemos bonico. Se me hace tan difícil imaginar la vida sin mi madre, algún día faltará, pero a veces pienso que ella me sobrevivirá, es mucho más fuerte que yo y no me la veo dejando de estar pendiente de todos. Hoy hace un poco de viento, de esos que le gustaban a mi padre para sacar y volar sus cometas. Me acuerdo de él muchas veces, pero su día de difuntos para mí siempre será la noche buena, cuando se me fue mientras le sujetaba la mano. Hay que ver tantos desencuentros que tuve con él a partir de mi adolescencia y cómo ahora, cada vez que me miro al espejo, ya con las canas, lo veo que se ha apoderado de mí.

Los meses que mi padre estuvo hospitalizado, cuando velaba su sueño, siempre me imaginaba qué cosas estaría soñando: de su infancia en Granada, cuando guardaba las vacas siendo un niño y pasaba la noche a la intemperie, cosas de su juventud cuando se recorrió Los Pirineos repoblando árboles, Burgos e Ibeas de Juarros, trabajando en una granja, toda España, trabajando en la Renfe, o Cartagena en las minas del Llano de El Beal, en los parrales del Monasterio de San Ginés o tantos años en el molino de piensos de Calcetas. Tal vez soñaba con sus años de noviazgo en los jardines del Generalife, cuando engatusó a mi madre cantándole por Antonio Machín y convenciéndola para que se dejase la confitería y lo siguiera a una vida que nunca fue lo que él soñó. Sé que en aquellas noches de hospital mi padre no dejaba de soñar, a veces me lo contaba y otras notaba que estaba perdido porque se había quedado enganchado a sus sueños.

Hoy me he preguntado que si en un minuto puedes soñar, como si lo vivieras, todo un día, un mes o una vida, ¿qué pasaría si la muerte te llega mientras sueñas? Seguramente te quedes colgado, como le ocurre a mi ordenador a veces, viviendo en ese mundo paralelo o en el multiverso. ¿Y si hemos sido demasiado racionalistas al renunciar a la otra vida eterna?. Puede que la cosa no acabe aquí y podamos seguir vivos en ese multiverso que están construyendo o en su versión anterior: los sueños.