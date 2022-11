Maldita cosecha

A ellos les da igual que el horario sea de verano o de invierno. No llevan reloj para no pensar en las horas robadas, no cotizadas. Salen como sombras por la noche, adelantados por sus cochecitos de bebés hacia la familia que les toca albergarlos esa semana, en busca del capataz que les conducirá hasta el infierno.

Son las 5 de la mañana y bulle el puente de San Diego de Lorca en un trasiego de carne humana a subasta. Los que tienen fortuna se subirán al furgón que, con suerte, les devolverá al asfalto cuando el día se encorve tanto como su espalda. Pertrechados con una mochila con agua y un bocadillo, lo degustarán en el tiempo para tomar aliento. Por el momento, duermen tan profundamente en el trayecto de ida tanto como en el de final de la jornada…y algo menos el conductor. Todos ellos, tripulación y el que va al volante, recuerdan cada día la travesía que les ha traído a estas tierras, convirtiendo el oleaje en las curvas y los baches del camino. Junto a la muerte, seguirán trazando el camino. Ese que tan hermosamente escribió Kavafis hacia la Itaca, pero más corto y jodido. Hoy se quedaron en el trayecto tres compatriotas. No importa. Quién tiene ganas de asomarse al inframundo si no es para despreciarlos, cavando la fosa aún mayor y tapándola con la pesada losa del racismo. A veces la condena cambia de manos, aunque la pena quede lejos del daño que solo ellos conocen. «O follas o no trabajas». Ese era el lema del capataz que esta semana ha sido condenado en Murcia. No importa. Eran seis inmigrantes, aquellas con las suficientes agallas para denunciar el acoso y explotación cuando se jugaban el pan. Indígenas, que diría el olvidado Bolsonaro. Felices sueños.