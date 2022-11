Conducta o autoría

El catalán o el vasco que se alzare con o sin violencia contra el orden constitucional será condenado como reo de sedición a la pena de dos cachetes y un padrenuestro. No se quiere decir que el delito de sedición, tras del de rebelión, son los más graves y peligrosos que se pueden cometer contra un Estado de Derecho. Como tampoco se quiere oír que no es verdad que sea el Código Penal español el que, con más pena privativa de libertad, castiga estos delitos.

Así, en Alemania la pena por alta traició, para quien con fuerza o amenaza de fuerza socave la existencia de la República Federal, o al que actúe para cambiar el orden constitucional, va desde diez años a cadena perpetua. En Bélgica, la pena es de 20 a 30 años de cárcel. En Francia se puede llegar hasta la cadena perpetua. Y en España la máxima pena por sedición son 15 años. Ya me dirán ustedes si no es demagogia decir lo contrario.

Pero es que las consecuencias de una rebaja de la pena por la comisión de un delito de sedición van más allá. En primer lugar, porque nos deja con el trasero al aire ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pendiente de sentenciar los recursos de los sediciosos. Puede pensar que si España rebaja la pena de este delito y si además concede indultos a los condenados del procés, está claro que no considera importante que se atente contra la unidad territorial ni que se deje de respetar la Constitución. En segundo lugar, porque como siempre se aplica la ley más beneficiosa para el reo, queda premiado el cobarde de Puigdemont, que le sale bien su huida (mientras los demás han dado la cara) si decide volver a España, porque le caerá presumiblemente, en caso de condena, menos penas que a sus obedientes independentistas. Y, en tercer lugar, a río revuelto los que siempre están con el caza mariposas en ristre han comenzado ya a pedir un poder judicial para ellos solos. Me estoy refiriendo al lendakari Urkullu, que ha pedido un poder judicial vasco «para poder aplicar normas propias». Si es así, si los demás no sabemos aplicar esas leyes, aquí tampoco queremos un juez vasco, porque ignora lo que es un tablacho y no se conoce de memoria las Ordenanzas de la Huerta Murciana. Si al final triunfa esta idea de un juez para un territorio propio, me pido ser juez en Los Baños de Mula.

Hasta ahora, yo creía que lo que se tipificaba en el Código Penal eran conductas: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio… Pero parece que no, que con la supuesta reforma de la sedición, lo que se pretende es un derecho penal que castigue no una conducta, sino al autor. Es decir, crear un delito solo a medida de algunos catalanes, o en un futuro cercano también de algunos vascos. No creo, pues, en la modificación de esta norma jurídica prevista y penada en el Código Penal (la ley más importante después de la Constitución) cambiando conductas por autorías. A lo peor, la culpa la va a tener la cocina de autor, que como en ella sucede en ocasiones, no existe proporción entre lo que se hace y lo que se pena.

Y dicho todo ello, lo que me parece igual de inaceptable es que se use como moneda de cambio la reforma del Código Penal para no renovar a los miembros del CGPJ. No mezclemos churras con merinas. No busquemos excusas para no cumplir con la ley. Hay que renovarlo porque lo dice la ley, independientemente que se modifique o no el delito de sedición. Lo contrario es incumplirla y menospreciar a ese órgano que lleva cuatro años esperando su cambio. No se puede actuar de esa manera, eludiendo el cumplimiento de una ley porque no te gusta, o porque se va a hacer una reforma legal con la que no estás de acuerdo. Gana las elecciones y cámbiala, pero en tretanto, cúmplela.