Estas son las prioridades

El mundo se ha convertido en un lugar inhóspito. Carecemos de perspectiva para saber si quienes vivieron las dos guerras mundiales sintieron idéntica desolación y sensación de derrota que la que experimentamos ahora, pero lo cierto es que la pandemia ha abierto una grieta en nuestra concepción de un espacio que ha comenzado a ser inseguro no solo para los más desfavorecidos, sino para los acomodados ciudadanos de la vieja Europa, acosados por virus desconocidos y por la escasez de recursos, aterrados con la previsión de un invierno frío y con pobreza energética y alimenticia. Además, la inesperada guerra en Ucrania nos ha sorprendido a todos en este primer cuarto de siglo, y la crisis medioambiental ha hecho su rotundo acto de presencia este verano: el más caluroso y seco de la historia desde que se tienen registros. La prolongación de la ola de calor del presente otoño no hace sino aumentar la incertidumbre.

Los signos se suman pero nuestros gobiernos no parecen tener prisa y los medios de comunicación dedican páginas enteras al entierro de Isabel II y olvidan las trágicas inundaciones de Pakistán, como se olvida a menudo, también, la guerra de Ucrania. La Terra trema, y nosotros nos detenemos en el detalle de la bandera que cubre el féretro de una reina longeva, o en la escena donde su hijo coge el testigo con mal pie, mostrando un desconsiderado gesto de desprecio que lo deshumaniza.

El negacionismo se ha instalado en las cabezas de demasiados políticos y de algún intelectual, a pesar de que la comunidad científica no duda en advertirnos: «Los cinco hitos que es posible que se superen, incluso ya con el actual nivel de calentamiento, son: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y en la Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost boreal, la muerte masiva de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, ubicado frente Canadá en el Atlántico. Por cada décima de calentamiento extra, la probabilidad de sobrepasarlos se vuelve más real. Hasta el punto de que los investigadores consideran que esos cinco puntos de inflexión se rebasarán, aunque el Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en 2015, se cumpliera». Vamos hacia una autodestrucción que ni siquiera podemos saber cómo será.

Mientras tanto, la emergencia energética se trata como si fuera un hecho puntual y pasajero, efecto exclusivo de la guerra de Ucrania, y no de una escasez estructural de recursos, de minerales, de papel, de combustibles fósiles, de cereales y materias primas que nos acompañará de ahora en adelante y que hace aún más difícil la transición hacia energías alternativas; por el contrario, el optimismo tecnológico llena de noticias esperanzadoras las redes.

Nadie quiere poner delante de nuestros ojos la única prioridad que tenemos que abordar con urgencia: salvar el planeta. El tiempo se agota y los más ricos lo saben y construyen búnkeres millonarios, pretenden abrir colonias en el espacio, se preparan para huir.

¿Por qué los Estados cierran los ojos? A pesar de las reiteradas advertencias de la ONU, los Gobiernos del mundo no colaboran para afrontar el desastre. Crecen los análisis al respecto: el cortoplacismo y la insolidaridad de nuestras democracias no son eficientes frente a la urgencia de un desafío global.

Hablar de decrecimiento, de implantar límites a nuestro consumo insaciable no son medidas populares con las que los partidos ganen elecciones. A pesar de que, finalmente, un alto porcentaje de la población comprende y aprueba las restricciones energética de este otoño, el Gobierno no emprende una verdadera pedagogía que nos enseñe a vivir con menos recursos. El confinamiento fue una oportunidad única y desaprovechada para utilizar los medios públicos de comunicación como agentes de concienciación ante lo que se avecina. Comer menos carne, reciclar, comprar productos de proximidad, reducir los viajes y el consumo de combustibles fósiles… a las medidas individuales han de sumarse políticas de alcance global que no vemos por ninguna parte.

La ecoansiedad crece entre los jóvenes y los menos jóvenes, y para aminorar sus efectos paralizadores solo cabe la acción constructiva, el activismo medioambiental que disminuye en parte la impotencia a la que estamos abocados, por ello crecen las pequeñas iniciativas locales, pero ¿dónde están las estatales, las europeas, las mundiales? La carrera armamentística se acelera y el gasto en defensa desvía los fondos que habrían de utilizarse para la transición ecológica.

El capitalismo depredador y autofágico está destruyendo el mundo con su insaciable afán de riqueza, y nadie parece capaz de cabalgar el tigre, de domar el poder omnívoro que nos devora.

Por otra parte, la ONU advierte que si no se toman las medidas necesarias, la igualdad de género tardará 286 años en conseguirse, si para entonces la vida que conocemos todavía existe. No parece haber futuro para la igualdad.