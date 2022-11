Salarios contra inflación

Mañana jueves, 3 de noviembre, CCOO y UGT culminan su campaña ‘Salario o Conflicto’, iniciada hace algunos meses, con una gran manifestación en Madrid para reivindicar subidas salariales y el desbloqueo de la negociación colectiva para que las consecuencias de la enésima crisis no la vuelvan a pagar, de nuevo, los trabajadores/as.

Así ocurrió, lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, en la crisis financiera e inmobiliaria de 2007-2013 en la que en nuestra Región, por ejemplo, se destruyeron más de 167.000 empleos de los que el 44% todavía no se había recuperado en el momento anterior a la pandemia, los salarios se depreciaron, sobre todo los más bajos que no se recuperaron hasta 2018, las pensiones se congelaron, se recortaron los presupuestos de los servicios públicos, se redujeron las prestaciones por desempleo y se aprobó una reforma laboral que cercenó la negociación colectiva provocando más precariedad laboral. No hay más que repasar datos y hemeroteca. Mientras, el patrimonio de las rentas más altas se incrementaba sin cesar durante toda la crisis, pasando, en nuestra Región, de 10.970 M (2011) hasta los 16.216 M (2020).

Ahora, en un contexto de alta inflación cuyo origen no está en un alza salarial elevada ni en un exceso de demanda, sino en el incremento especulativo de los precios de la energía, que se retroalimenta de la incertidumbre del conflicto de Ucrania, en la crisis de oferta que provocó el colapso económico de la pandemia y en el empeño de la gran patronal en mantener sus amplios márgenes de beneficios trasladando al consumidor todos los incrementos de sus costes de producción, algunos quieren cargar de nuevo sobre los trabajadores/as y sobre el recorte del gasto público la responsabilidad de la salida de crisis mediante la contención salarial (pacto de rentas) y el freno de la economía elevando los tipos de interés y, consecuentemente, encareciendo las hipotecas e incrementando el desempleo.

Precisamente la receta contraria es la que ha permitido superar con mayor éxito para los trabajadores/as la crisis económica provocada por la pandemia: subida del SMI, recuperación de derechos laborales, activación de la negociación colectiva, fortalecimiento de los servicios públicos y ayudas directas a los colectivos más vulnerables y a empresas. Ahora, siguiendo en esta línea, toca topar los precios básicos, actualizar los salarios y las pensiones al IPC y una reforma fiscal que grave los beneficios extraordinarios.

Cada cual decida qué defender.