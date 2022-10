Luces de Navidad: orgía energética en tiempos de crisis

Las polémicas sobre las luces de Navidad son parte del paisaje previo a las fiestas. Se discute desde septiembre sobre el número de luces, su calidad, su intensidad, su estética, las combinaciones de colores y hasta las figuras luminosas entran en el controvertido paquete. Se trata de estimular las compras para que se repita la celebración mayor del consumo globalizado, pues incluso lugares sin tradición cristiana adornan sin pudor sus calles y centros comerciales para celebrar la tradición ‘infiel’: el gasto inconmensurable es lo primordial para unirse a lo más señalado del calendario religioso romano. ¡Qué más dan las creencias! Importa más lo que se gasta que el nacimiento de aquel profeta engendrado por un espíritu hace 2022 años, más o menos.

Hay más creyentes en el consumo que en el mito cristiano, por supuesto. Muchos piensan convencidos que si no hay luces la gente no compra. Es una simplísima aunque difícil de explicar relación causa-efecto entre las luminarias y la fiesta consumista. U otra similar, igualmente ininteligible, entre la luz ornamental y la alegría. Todo es forzado, falso e impostado: toca gastar al máximo, reír y divertirse porque sí, disfrutar de ‘cuñao’ en la cena del 24, de la fiesta desenfrenada del 31 y del happening final del 6.

La orgía llegará cuando Europa lleve casi diez meses en guerra. Los Gobiernos alertan desde el verano de la crisis energética en la que estamos instalados y cuyas consecuencias más duras se sufrirán a partir de ahora. Los responsables económicos trazan planes de contingencia energética y en algunos lugares se anuncian limitaciones a todas luces —nunca mejor dicho— insuficientes. En otros se sigue insistiendo en que hay que mantener la prestancia e intensidad del alumbrado navideño pase lo que pase, pese a quien pese. Si no, se comprará menos y serán unas fiestas navideñas tristes, desvaídas, dicen.

Junto a la irresponsabilidad manifiesta del argumento y a la falaz tergiversación del significado de las ‘entrañables’ fechas, se revela el sentido actual de las mismas: estimular el consumo en general y especialmente el de energía para alcanzar la ‘felicidad’ sin necesidad de pasar a mejor vida: al nirvana se llega gastando desaforadamente, divirtiéndose por obligación y deseando convencionalmente paz a los hombres (y mujeres, se supone) de buena voluntad. Los Ayuntamientos rivalizan a ver cuál empieza antes o dónde hay más luces.

Tamaña profundidad de pensamiento no atiende razones objetivas: la emergencia económica, climática y energética no existe, ni siquiera la solidaridad ahorrativa. Crece la proporción de familias en pobreza energética (y de la otra) mientras durante más de un mes el resto derrocha energía y dinero por escaparates, letreros, mesas, barras, calles y plazas como si no hubiera un presente ni un mañana problemáticos. Negacionismo consumista elevado al cubo. Hace tiempo que Papá Noel suplantó a los Reyes Magos.

Los biempensantes intentan engañarse con eso de que los led no gastan. Claro, siempre y cuando se mantenga su número y se reduzca su potencia. Nunca, si con la excusa del menor gasto se aumentan las luminarias. Se echan de menos acciones decididas de las administraciones para recortar drásticamente el desmedido gasto energético de las ‘entrañables fiestas’. Pero en vísperas electorales ningún consistorio ni comunidad arriesgará posibles votos con medidas ‘impopulares’: al parecer, la inmensa mayoría no quiere entender el riesgo climático patente y la crisis energética galopante.

Como si no estuviéramos alcanzando el punto de no retorno, se cierran los sentidos a la realidad climática y energética, sin reparar en que crece globalmente el número de los que no tienen entradas para la fiesta mayor. No importa. Pronto, después de enero, será primavera en algún sitio donde quien pueda continuará con la orgía consumista. Hasta la próxima. Hasta que dure. Y el que venga detrás, que arree.

La Navidad es esa época del año en la que todos nos esforzamos por llevarnos bien. Incluso con el cuñado progre, ese elemento mortificante que nos ha sido impuesto a través de la familia política como un castigo divino que debemos soportar para salvación de nuestras almas o su perdición definitiva, según los casos.

Qué bonita es la Navidad, con sus dulces, sus villancicos, sus comidas de empresa y sus cenas familiares, sentadicos al lado del cuñado podemita, escuchando sus ladrillazos con la mejor de las sonrisas. Y sus luces, claro (las navideñas; no las del cuñado), porque sin una abundante iluminación navideña, el espíritu de la época, el Zeitgeist de los filósofos alemanes, se desploma y todo acaba desvirtuado.

Es lo que ocurrió en la ciudad de Murcia estas pasadas navidades, cuando el nuevo equipo municipal social-ciudadanita no pudo concretar a tiempo los contratos de iluminación para la Navidad porque, total, solo habían tenido ocho meses para prepararlos. Resulta asombroso que el responsable del ridículo, el naranjito mandarín encargado del área de inversiones municipales, saliera indemne del fiasco pero, conociendo su pasado reciente y la forma que se ha ido zafando de estropicios administrativos mucho más graves, el tipo es de los que no necesita paraguas, porque las gotas de agua las esquiva una a una y a su casa llega seco aunque esté diluviando.

La imagen desangelada de las calles murcianas el año pasado, con una iluminación ridícula que nos trasladaba a los tiempos de la posguerra y calles enteras sin el menor detalle navideño, no provocó motines callejeros ni manifestaciones a las puertas del edificio de la Glorieta tal vez porque salíamos de la pandemia y tendíamos a perdonar los patinazos de la clase política, que en el caso de Murcia tienen carácter transversal. Pero eso fue el año pasado. En esta ocasión ya no hay psicosis covidiana y los concejales llevan más de año y medio cobrando del cargo, así que ya no hay excusas.

Los haters de la Navidad han encontrado en la subida del precio de la energía un pretexto formidable para exigir que no haya iluminación festiva en los espacios públicos. La crisis económica, agravada por la guerra de Ucrania y, sobre todo, por la sabia política izquierdista de evitar la producción barata de energía para luchar contra el cambio climático han llevado el recibo de la luz hasta extremos impensables no mucho tiempo atrás. En este contexto valoran la posibilidad de eliminar o, al menos, limitar el alumbrado navideño hasta su mínima expresión, sin tener en cuenta el imperativo humano que, en estas fechas tan entrañables, exige que las ciudades y los pueblos luzcan espectaculares con sus mejores galas lumínicas instaladas para la ocasión.

Una Navidad sin luces en las calles es como un podemita sin patinete eléctrico o un votante del PP murciano sin un selfie con López Miras: una extravagancia, un despropósito, un anacronismo, en fin, un horror. Hay que iluminar los espacios públicos porque eso fomenta el optimismo, el optimismo impulsa las ventas de los comercios, las ventas hacen que se necesite más mano de obra, la nueva mano de obra aumenta las cotizaciones de la Seguridad Social, y las nuevas tributaciones por ambos conceptos inundan las arcas públicas para que Sánchez y su tropa se lo gasten en políticas de igualdad.

Todo está interconectado, pero el impulso necesario para que este vasto mecanismo de interacciones se ponga en marcha es que nuestras ciudades y pueblos revienten de luz al caer la atardecida. Seamos patriotas; pidamos a los alcaldes que este año se gasten lo que no está escrito en luces de Navidad.