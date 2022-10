Legíslame despacio que tengo prisa

Se está produciendo una tensión en el Gobierno, entre los socios PSOE y Unidas Podemos, e incluso en el mismo seno del Partido Socialista, por las demoras en la tramitación de la llamada Ley Trans que pretende regular el cambio de sexo/género. La calidad de una democracia no solo se mide por la eficacia en regular los derechos y deberes de los grupos mayoritarios, sino también y sobre todo por la sensibilidad para recoger las necesidades de los colectivos minoritarios y consagrar sus derechos en la legislación. Con mayor motivo cuando estos colectivos minoritarios han sufrido y sufren incomprensión, vejaciones y dificultades de todo tipo de parte de quienes los menosprecian. Todo esto es aplicable al colectivo trans y, afirmando la conveniencia de legislar sobre un asunto tan delicado, me parece que las prisas por sacar adelante una ley nunca son buenas.

No se ve la urgencia en tramitar una ley cuyo contenido afecta a cuestiones de tan hondo calado y de dificultad manifiesta. Contribuye a esa dificultad en la ecuación a resolver la variable de regular el cambio del que hablamos no solo para adultos mayores de edad, sino también para los menores de 12 a 16 años. Que se debe y se puede legislar, pero es del todo necesario hilar muy fino en la redacción de la norma y recabar las aportaciones que puedan hacer los científicos de la conducta humana, los médicos, los fisiólogos, los endocrinólogos, psiquiatras y un largo etcétera de profesionales expertos que acumulan conocimiento riguroso sobre el tema. No se trata de medicalizar la cuestión, coherentemente con la decisión de la OMS de sacar de su listado la disforia —que es el nombre técnico de la situación de quien no se encuentra de acuerdo con el sexo físico o cromosómico con el que ha nacido y desea cambiarlo—. Se trata de que muchos de estos científicos están alertando de que la adolescencia es la etapa de la vida que se caracteriza precisamente por la búsqueda de la propia identidad. Para la mayoría de adolescentes esa búsqueda no es demasiado traumática, pero para otros se presenta problemática. La aceptación por el grupo es una de las más fuertes motivaciones de los humanos en general y de los adolescentes en particular. La posible inclusión en un colectivo que acoge sin juzgar puede inducir un espejismo de disforia en algunos adolescentes en su tránsito a la vida adulta. Si a esto se añade la posibilidad técnica actual de recibir tratamientos hormonales o quirúrgicos, será sensato atender la necesidad imperiosa de considerar minuciosamente todas las variables y consecuencias posibles, la casuística, a la hora de elaborar una legislación que resuelva problemas sin crear otros a largo plazo por precipitación o imprevisión.

Así pues, no será prudente ceder ante los apresurados que, desde su dogma —religioso o laico—, tienen de antemano todas las respuestas ante asuntos tan complejos como la conducta y la identidad humanas, sus motivaciones, inseguridades, perplejidades y anhelos, y presumen de saber cuál es el redactado correcto de la Ley Trans o, por el contrario, por qué no debe existir una ley así.

Recomendaría que el ala de Podemos, que parece que es la que tiene auténtica urgencia en sacar la ley, y los más impacientes del PSOE dejen de empujar para aprobar una ley sin los imprescindibles debates y aportaciones del conocimiento que arrojen más luz sobre un asunto realmente difícil por su propia naturaleza.