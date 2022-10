De insultos y teléfonos móviles

Relajación. En Alemania, van a legalizar la compra y venta de cannabis y todo el mundo podrá tener hasta 30 gramos en su casa para el uso personal. La verdad es que no es mala idea, porque se acaba con las mafias y el mercado negro. Nunca he sido yo aficionado a los porros, y eso que, cuando llegó la democracia, aquí fumaba yerba hasta el gato. Si lo legalizaran en España, a lo mejor probaba. Dicen que relaja mucho.

No se siente representado. En una tertulia, en un bar, uno de sus asistentes, un hombre mayor, dice: «Otro debate en la Asamblea que acaba como el rosario de la aurora, que el presidente Alberto Castillo tiene que suspenderlo porque sus señorías se están lanzando insultos y gritándose unos a otros. ¿Y esos son nuestros representantes? Vamos anda».

En mal lugar. A los socialistas murcianos los han dejado sus compañeros de partido como aquello de ‘agárrate a la brocha que me llevo la escalera’. Me refiero a la abstención del PSOE en Europa sobre el desastre del Mar Menor. Entiendo que el documento llevaba acusaciones muy graves y, sobre todo, muy generalizadas, y que habría que haber considerado más a fondo quiénes son los responsables y por qué, pero sin meter a todas las administraciones en general, y a toda la agricultura, etcétera, en el mismo saco del delito ecológico. El caso es que a los de aquí les ha creado una situación muy incómoda ante las asociaciones en defensa del Mar Menor. Por si les faltaba algo.

Una cosa pequeñica. Unas madres vigilan a sus niños que juegan en un parque infantil. Uno de los críos se monta en un caballo de madera con muelles y su madre le dice a la otra. «Dile a Jorge que tenga cuidado, que mi hijo ayer se subió ahí y se hizo daño en un huevico».

Tocamos a más de uno. ¿Saben cuántos teléfonos móviles hay en la Región? Más o menos 1.450.000, es decir, casi igual número que de habitantes. Teniendo en cuenta que, aunque pocos, hay muchos bebés y niños que llevan chupetes y no móviles, está claro que hay gente que tiene dos o más teléfonos. ¿Para qué los querrán? En las películas, a los espías les suelen dar un móvil para usarlo solo en las labores de su profesión, y quizás haya personas que tienen uno para hablar únicamente con sus amantes clandestinos, pero, desde luego, es mucho móvil, ¿no?

Asociación de ideas. Un hombre joven hablando con otro sobre la reunión de la Fundación Ingenio de esta semana, en un bar, dice: «Pero, bueno, estos de Vox de qué van».

Ley de Memoria Democrática.Carmen Martínez-Bordiú ha perdido el título de duquesa de Franco. Fíjate tú qué pena.

Faltan públicas.

Leo que no se ha creado una nueva universidad pública desde 1997, (son 50) y que las privadas se están multiplicando y acaban de llegar a las 40. Este es un tema que da que pensar, ¿verdad?

Clima. Se habla mucho del calor que está haciendo estos días y de lo raro que resulta ver a todo el mundo vestido de pleno verano a finales de octubre. Por otro lado, llevamos más de una semana con la calima sobre nosotros y con una calidad ínfima de aire para respirar. Las personas con problemas respiratorios han tenido que salir a la calle lo menos posible estos días. Ha habido llamadas de las autoridades para que nos dejemos los coches en casa y no entremos en el centro de las ciudades quemando carburante a fin de no empeorar el ambiente, pero no sé si muchos lo han hecho. El otro día alguien escribía que el clima de una buena parte de España se parece cada vez más al de Marruecos.

Cine

Esta semana he visto una película preciosa, Nomadland. Qué exhibición de interpretación la de Frances MacDorman, y qué gusto exquisito el de la directora, Chloé Zhao. Con razón que les dieron el Óscar a las dos el año pasado. Y el de mejor película también. Y en esa misma plataforma (la tengo nueva porque me la han compartido, lo que está muy bien, pero me temo que el asunto se va a acabar porque Netflix ya va a dejar de tragarse lo de varios hogares tirando de la misma cuenta) he visto la última del 007, No time to die, y, francamente, Daniel Craig hace muy bien en retirarse de este papel porque ya no se lo cree ni él ni nadie. Muy ‘lo de siempre’, la verdad.