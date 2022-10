Eso, que viene el AVE, que ya está aquí, casi, aunque nadie se atreve a decir exactamente cuándo va a llegar: ¿Nos podremos tomar las uvas en la Puerta del Sol, en Madrid, en Nochevieja, como se nos tiene prometido desde hace años? Pues que ni siquiera el delegado del Gobierno lo tiene claro. Puede ser, que quizás, quién sabe, vino a decir hace unos días. «A lo mejor para la primera o la segunda semana de enero», declaró. O sea, que ya nadie quiere mojarse, porque los que lo han hecho han quedado mal siempre dando una fecha para llegada del tren a Murcia.

Pero, ¿cómo nos tomamos nosotros, los de esta Región, el tema del AVE? Corren por ahí diversas opiniones, no siempre basadas en una buena información, aunque todo es opinable, claro. Un ejemplo, se dice que viajar en AVE es caro, y, sí, es verdad, pero también es menester destacar que hay tarifas especiales para muchos casos.

Un ejemplo de esto lo tenemos en lo que está sucediendo en otras líneas ya en funcionamiento. Hay hombres y mujeres que trabajan en Madrid y viven en Toledo, y otros tienen su domicilio en Cuenca y trabajan en Albacete, e incluso más lejos, y van y vienen en AVE cada día. De hecho, para muchas personas acostumbradas a ello, vivir a una hora de su puesto de trabajo no es nada del otro jueves, y hasta en Puertollano he conocido yo a quienes iban cada mañana a Madrid y volvían por la tarde. Por supuesto, estos billetes de cinco días a la semana tienen grandes descuentos y hay empleos que les permiten a los contratados seguir viviendo en el lugar que les gusta.

Trasladando la idea a nuestra Región, quien quiera puede tener su hogar en Murcia y trabajar en Alicante, y, de paso, aligerar de tráfico la autovía en la que hacemos ese trayecto que siempre está imposible de vehículos, con un trazado diabólico y donde raro es el día que no se producen accidentes de tráfico.

A medio plazo –digo yo – el AVE llegará a Cartagena y eso situará a la ciudad en mejores condiciones a la hora de optar, por ejemplo, a ser punto de embarque y salida de los cruceros, de lo que sé que ha habido conversaciones serias con las empresas que se dedican a esta actividad turística. Si Cartagena se convirtiera en Puerto Home, se obtendrían muchas ventajas económicas: toda o parte de la comida y bebida para los barcos se podría adquirir en la zona, habría pernoctaciones de los viajeros en hoteles, compras de última hora, visitas turísticas, etc. etc.

Tanto Murcia, como Cartagena o Lorca, con parada de AVE, ganarían a la hora de ser sedes de congresos y celebraciones, pues tienen una oferta muy atractiva a la que le falta el detalle del viaje cómodo y rápido que ofrece este tren. Y otro tema importante es que este AVE continuará hacia Almería y Granada, y ya sería hora de que estemos comunicados por tren con el sur, que es inconcebible para cualquier ser humano que viene de fuera (nosotros ya estamos acostumbrados, aunque es difícil de digerir) que la única forma de viajar Andalucía desde nuestra Región sea en autobús o en el coche propio. Personalmente he de decir que he tenido las santas narices de, para asistir en Sevilla a una reunión, ir en coche a Albacete, coger el AVE a Madrid y allí tomar otro AVE a Sevilla, y, por la tarde, deshacer lo andado y volver a Murcia. Un poco mareado, la verdad, pero todo por no hacer el viaje conduciendo, que Sevilla está lejos, o irme en autobús, que es un aperreo de tres pares.

Casi todas las ciudades a las que ha llegado este tren han ganado en muchos aspectos económicos. Sé que hay paradas en algunas líneas en las que apenas hay movimiento, pero, en general, ha sido positivo siempre. A mí me fastidia que llegue por Alicante y no por Albacete, pero eso lo aceptó quien lo aceptó en su momento y ahora ya no tiene remedio. Como me dijo una amiga: «Yo, que me sabía de memoria todas las estaciones en las que paraba el tren desde Cartagena a Madrid, por Albacete, ¿ahora me voy a tener que aprender las de Alicante? Una leche».