Por si las moscas, este se alarga en el tiempo. Por todos es sabido que las moscas y sus amigos, crueles amigos para nosotros, los mosquitos, no llevan muy bien lo de la entrada del frío y hay años en que el mismo frío les proporciona un tiempo más de diversión traviesa hacia nosotros. Se mueven lentos los mosquitos, lentas las moscas, porque no es lo natural; lo natural es que desaparezcan hasta la llegada de la primavera, pero se mueven y nos pican, y no nos permiten dormir la siesta. Son angustiosos, los mosquitos, pesadas las moscas. Vamos con las corvas inflamadas; vamos con picotazos que se dibujan en nuestro cuerpo a modo de tatuajes naturales de dolor, picor, indescifrable. Este año, además, las avispas, remolonean alrededor de nosotros en busca de carnaza. Son seres vivos de rayas amarillas y muchos nos preguntamos sobre su misión en la vida. ¿Cuál será? ¡Ni idea!, nos respondemos evitando su picotazo y suponiendo que por algo existirán. Existen. Luego están las otras moscas, mosquitos y avispas, las que se disfrazan de personas, te rodean, te dan la razón en aquello que se dice, que cuántos menos bultos, más claridad hay. ¿Hace frío?