La concejala de Estrasburgo en bici por el barrio del Carmen

Me estrechó la mano cuando me la presentaron. Mientras, con la otra mano sostenía el casco de la bicicleta con la que había venido a la sede del Parlamento Europeo. Era la concejala encargada de Asuntos Europeos de Estrasburgo, Véronique Bertholle, y me pregunté si hubiera hecho lo mismo si nos hubiéramos reunido en el barrio del Carmen de Murcia. Vino para presentarme un proyecto urbanístico en el que están trabajando.

Me llamó la atención este detalle, al que estoy seguro que ella no dio la menor importancia, pero que simboliza perfectamente las diferencias culturales que separan dos sociedades. Al terminar esa reunión, a última hora de la tarde, cuando Bertholle se montaba en su bici, muy probablemente se estaba produciendo el habitual atasco en las principales avenidas del barrio del Carmen que es tradición al terminar la jornada laboral. En el proyecto que me presentó la concejala está planeado la creación de un aparcamiento desmontable, que se retirará, según explicó, cuando en unos años, tras la disminución del uso del vehículo privado en la ciudad, su uso ya no sea necesario. Tienen claro su objetivo. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos nosotros? Esta es la pregunta que se nos plantea a los murcianos. ¿Es más agradable el paseo por las calles atestadas de tráfico en el barrio del Carmen que en la avenida peatonalizada Alfonso X? Quizá sería más placentero caminar por esta avenida si estamos rodeados de coches quemando gasolina. ¿Le preguntamos a los comerciantes de Alfonso X si quieren perder los beneficios del aumento de ventas tras la peatonalización de la calle? La Unión Europea lo tiene claro: debemos avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible. Este es uno de los informes en los que estamos trabajando en el Parlamento Europeo y que propone medidas en el mismo sentido que el proyecto planteado para el barrio del Carmen. No se trata de peatonalizar, sino de disminuir el uso del vehículo privado. Fomentar la bicicleta, el transporte público y los vehículos no contaminantes. Impulsar el uso de vehículos compartidos. Es comprensible que haya una pequeña resistencia al cambio al principio, pero nos encontramos con cientos de ejemplos de ciudades en España y en toda Europa que, siguiendo este camino, han mejorado en cuatro aspectos fundamentales: más calidad de vida para los ciudadanos, un mejor medioambiente al reducir emisiones, más ventas para los comerciantes de la zona y menos accidentes de tráfico. Un barrio se cierra cuando una muralla formada por cientos de coches y la nube de humo de sus tubos de escape empeora la salud e impide el normal trasiego de sus habitantes. Lo que el Ayuntamiento de Murcia está planteando es una iniciativa para devolver la ciudad a los ciudadanos. Alimentar unas formas de movilidad que ayuden a enfrentar la crisis climática que atravesamos, que nos hagan menos dependientes energéticamente y que nos hagan estar más saludables. Los atascos de coches ruidosos y contaminantes que tienen que padecer día tras día los habitantes del barrio del Carmen forman parte de un pasado que tenemos que dejar atrás. El futuro debe ser un gesto tan cotidiano como el de ir a trabajar en tu bici, moverte por la ciudad sin problemas de aparcamiento y, al acabar, ponerte el casco y volver a casa haciendo ejercicio y respirando aire limpio. Como hizo el pasado miércoles la concejala de Estrasburgo. Avancemos hacia el futuro.