Tenemos en todas las casas, más o menos bonitos, más o menos mimetizados, más o menos modernos, aunque se llevan los antiguos, unos objetos pequeños, a modo de palanca, que si les damos para abajo, se activan y si les das hacia arriba, se inutilizan. Al revés que la vida. Curioso ¿verdad? Pues, dice la ministra que lo mejor es que no les demos para abajo y nos ahorraremos tener que darles para arriba. Inteligencia suprema ¿verdad? Claro que si no los accionas, no gastas, ¡alma de cántaro! Muchos oirán este despiporre ministerial de sabiduría y se quedarán tal cual, pero a otros, a modo de interruptor, como los de las paredes, se nos activa una corriente de sinceridad que despunta por la lengua y dice lo que no es bonito decir, lo que no queda bien escrito y dirigido a esta mujer que bien podría dejarnos el listón un poquito más endulzado y no en el relieve de lo absurdo. En fin, que vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: salir de las habitaciones apagando luces. De poco servirá, pero es una herramienta al alcance de los inteligentes y sean honestos con ustedes, porque de nada sirve tragar por tragar, hay que buscar sabores nuevos.