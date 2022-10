Venga, a bailar

Salir de tu espacio, ese mal llamado zona de confort que no te permite, por pura comodidad, tal vez cansancio, vivir. Escapar de la comodidad o la vida que nos hemos construido es un acto de valentía en sí, ya que supone el riesgo de tropezar o equivocarse de nuevo. No quiero decir con esto que sea necesario saltar al vacío para aniquilar la sensación de una existencia gris, apática o melancólica, el trato que nos damos a uno mismo no depende del trayecto recorrido, seguramente se pueda ser moderadamente feliz sin la necesidad de descubrir que la vida merece la pena.

Creo que si tengo que poner algo en primera línea de consideración sería viajar con amigos. Dejar a un lado quehaceres, trabajo y rutina para intentar escribir un evento memorable, el de la risa y la satisfacción que supone el compromiso de la amistad sin indagar en ningún grado de profundidad. Entiendo por amigo al que te hace sentir bien, te compaña o escucha de la forma más leal y sincera, incondicionalmente. Entiendo la amistad como la vivieron Tintín y el capitán Haddock, cuando crearon un vínculo de complicidad altamente entrañable a pesar de ser el caudillo un tipo violento, sincero, espontáneo e irascible...

Cualidades nada gratificantes para definir este concepto pero muy muy cabales. Es lo que toca, estoy mientras escribo esta columna pasando un día estupendo de visita en El Círculo de Bellas Artes contemplando la exposición de Hergé (1907-1983) y rodeada de unos tipos estupendos con los que he ideado una escapada cargada de música, pintura, literatura, cervezas y risas. ¿Qué más se puede pedir?

Suena Space Oddity de Bowie, repito. ¿Qué más se puede pedir? Lejos de ejercer de coach, Dios me libre, o volverme adalid del buenrrollismo que supone tener unos días libres en mitad de semana, os diré que cuando se tiene una racha demasiado tormentosa, el punto de inflexión debe ser el más sencillo y a veces complicado de ejecutar. Seguramente aceptando nuestras limitaciones y valorando que equivocarse es un recurso tan válido como cualquier otro siendo consciente de que no es requisito sine qua non tener lo mejor para no adoptar una actitud derrotista que nos haga creer que ya no podremos volver a levantarnos.

Anoche viajamos en el vitrasa hacia samil y bailamos rock’n’roll a ritmo de The Shake tour money maker viendo a The Black Crowes . Anoche la sensación de estar rodeada de amigos, de esos que te ciudan, volvió a florecer. Y por eso hoy, me permito el lujo de compartirlo.