Los jóvenes activistas que tiraron tomate a los Girasoles de Van Gogh: ángeles o vándalos

Se llamaba síndrome de Stendhal a los trastornos provocados por el impacto de la belleza. Personas muy sensibles experimentaban tal éxtasis al contemplar una obra de arte que caían en una especie de trance entre sudores, mareos, palpitaciones y ataques de ansiedad. Al parecer, en nuestros tiempos, algunas personas igualmente sensibles y movidas por un altruismo algo atrofiado caen víctimas de un hechizo similar, pero que en su caso les lleva a destruir la belleza, como si se rebelaran contra su influjo pensando que no es más que una ilusión, una farsa. La belleza no les inspira admiración, sino ira. No ven en el arte una forma de liberación, sino una forma más de opresión.

No sé si ya se le ha puesto nombre a ese síndrome, que empieza a propagarse como una moda. Sus víctimas son jóvenes activistas de grandes causas, generalmente de defensa del medio ambiente, y sus acciones pretenden ser una llamada de atención a las autoridades por el cambio climático. Su último objetivo ha sido Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Dos veinteañeros se colocaron delante del lienzo y lo rociaron con sopa de tomate. Después se arrodillaron y pegaron sus manos a la pared junto al cuadro mientras mostraban a la cámara el lema de sus camisetas: Just Stop Oil. Seguramente no tienen nada en contra de los girasoles del pobre pintor holandés, sino contra su precio, cien millones de euros. Estos activistas no suelen causar daños a las obras, pues eligen las que están más protegidas. Su acción es simbólica. Quizá se ven a sí mismos como artistas en plena performance. Artistas del selfi, revolucionarios de Instagram, adonde van a parar justamente sus efímeras obras. Acusadas de un delito de "daños criminales" las ecologistas que lanzaron sopa contra 'Los Girasoles' de Van Gogh Cuando los vemos, cuesta entender su reclamación: «¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Os preocupa más la protección de una pintura que la protección de nuestro planeta y las personas?». Es cierto que calentarse una lata de sopa es un lujo en buena parte de este mundo cuyos contrastes nos abocan cada vez más hacia el absurdo. Sin embargo, este tipo de acciones también son una muestra más del sinsentido de una cultura que se devora a sí misma destruyendo esas últimas parcelas de la vida, como el arte, que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Este activismo populista ya no utiliza el arte políticamente, sino que lo considera parte del gran enemigo político, y así termina siendo percibido como una muestra más de lo que denuncia, el arte/la política como mercancía y espectáculo de masas. Casi niños, subidos al mástil de las grandes causas, hinchados los pechos de buenos sentimientos, ¿qué son? ¿Ángeles o vándalos?